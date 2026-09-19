الرمثا يعزز صفوفه بمحترف بوسني

خبرني - قال رئيس نادي الرمثا محمد سمارة، اليوم السبت، إن النادي تعاقد مع محترف بوسني لتعزيز صفوف فريق كرة القدم خلال منافسات دوري المحترفين.

وأضاف سمارة لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إن المحترف البوسني سيصل إلى عمان خلال اليومين المقبلين، تمهيدا للانضمام إلى تدريبات الفريق، مبينا أن النادي يواصل العمل على توفير احتياجات الفريق.

وأكد أن الهدف من التعاقد هو المحافظة على المستوى الذي ظهر عليه الرمثا خلال الجولات الماضية.

ويتصدر الرمثا ترتيب دوري المحترفين مؤقتا برصيد 7 نقاط، بعد فوزه أمس الجمعة على الوحدات بهدف دون مقابل، ضمن منافسات الجولة الثالثة.

