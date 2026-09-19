*
السبت: 19 أيلول 2026
خبرني - ننقل لك أخبار الأردن والعالم بموثوقية وتميّز

الرمثا يعزز صفوفه بمحترف بوسني

  • 19 أيلول 2026
  • 15:40
الرمثا يعزز صفوفه بمحترف بوسني

خبرني - قال رئيس نادي الرمثا محمد سمارة، اليوم السبت، إن النادي تعاقد مع محترف بوسني لتعزيز صفوف فريق كرة القدم خلال منافسات دوري المحترفين.

وأضاف سمارة لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إن المحترف البوسني سيصل إلى عمان خلال اليومين المقبلين، تمهيدا للانضمام إلى تدريبات الفريق، مبينا أن النادي يواصل العمل على توفير احتياجات الفريق.

وأكد أن الهدف من التعاقد هو المحافظة على المستوى الذي ظهر عليه الرمثا خلال الجولات الماضية.

ويتصدر الرمثا ترتيب دوري المحترفين مؤقتا برصيد 7 نقاط، بعد فوزه أمس الجمعة على الوحدات بهدف دون مقابل، ضمن منافسات الجولة الثالثة.
 

مواضيع قد تعجبك

الأخبار المتعلقة

العُماني الرواحي يتوج بلقب الجولة الخامسة من بطولة الأردن للراليات
العُماني الرواحي يتوج بلقب الجولة الخامسة من بطولة الأردن للراليات
  • 2026-09-19 15:42
يويفا وكونكاكاف يطالبان الفيفا بمنح 10 ملايين دولار لكل اتحاد
يويفا وكونكاكاف يطالبان الفيفا بمنح 10 ملايين دولار لكل اتحاد
  • 2026-09-19 12:28
(دمرنا ورحل).. شخص من الماضي يلاحق صلاح في تركيا
(دمرنا ورحل).. شخص من الماضي يلاحق صلاح في تركيا
  • 2026-09-19 11:43
زيدان يحسم الجدل بشأن عودة كريم بنزيما لمنتخب فرنسا
زيدان يحسم الجدل بشأن عودة كريم بنزيما لمنتخب فرنسا
  • 2026-09-19 11:03
دميسي يدعو لاجتماع طارىء بعد النكسة امام الرمثا
دميسي يدعو لاجتماع طارىء بعد النكسة امام الرمثا
  • 2026-09-19 10:44
تشيلسي يسقط بثلاثية أمام برينتفورد ويزيد الضغوط على ألونسو
تشيلسي يسقط بثلاثية أمام برينتفورد ويزيد الضغوط على ألونسو
  • 2026-09-19 02:59