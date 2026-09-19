لماذا تزداد آلام الظهر في موسم البرد؟

خبرني - عدد طبيب الاعصاب الروسي أليكسي ماماتوف بعض أسباب زيادة آلام الظهر خلال موسم البرد.

وقال الطبيب في مقابلة مع موقع "غازيتا.رو" الروسي:" في موسم البرد، قد تزداد آلام الظهر عند البعض. الأمر لا يتعلق بالموسم نفسه بقدر ما يتعلق بتغيّر الحمل اليومي على العضلات والعمود الفقري. توجد عدة عوامل تؤثر بشكل منهجي على حالة أسفل الظهر. ففي الصيف يمشي الإنسان أكثر ويقضي وقتا أطول في الخارج، أما في الخريف فيزداد عدد الساعات التي يقضيها جالسا في المنزل أو المكتب أو أمام الحاسوب. والجلوس الطويل في وضعية واحدة دون فترات راحة يولد ضغوطا زائدة على الفقرات وعضلات أسفل الظهر".

وأضاف:"العودة المفاجأة لممارسة النشاط الرياضي بعد فترة الصيف تسبب آلاما في الظهر والعضلات أحيانا، وكذلك الإجهاد المزمن وقلة النوم".

وأشار الطبيب إلى أن الحالة النفسية ومستوى النشاط وظروف العمل لها تأثير على حالة الظهر أيضا، ولهذا توصي منظمة الصحة العالمية بالنظر إلى آلام أسفل الظهر مع مراعاة مجموعة العوامل الجسدية والنفسية والاجتماعية

وخلص ماماتوف إلى القول:"نادرا ما يبدأ ألم الظهر بسبب حركة واحدة أو يوم واحد سيئ. في أغلب الأحيان يحصل نتيجة تراكم عدة عوامل: يجلس الشخص كثيرا، ويتحرك قليلا، وينام بشكل سيئ، ثم يفرض على جسمه حملا مفاجئا. لذلك لا يكفي علاج موضع الألم فقط، بل البحث عن الأسباب".