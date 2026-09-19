غوغل ترانسليت تتيح ميزة الترجمة دون إنترنت لهواتف محددة

خبرني - أضافت شركة غوغل دعمًا للعمل دون اتصال بالإنترنت إلى ميزة "الترجمة الفورية" في خدمة غوغل ترانسليت، ما يتيح للمستخدمين ترجمة المحادثات المباشرة حتى عندما لا يكون الهاتف متصلًا بالإنترنت.

وكانت ميزة "الترجمة الفورية" تطلب اتصالًا بالبيانات حتى الآن، رغم أن "غوغل ترانسليت" تدعم منذ سنوات تنزيل اللغات لإجراء ترجمات نصية أساسية دون اتصال بالإنترنت.

لكن الميزة الجديدة تتضمن قيدًا مهمًا، إذ تتوفر حاليًا فقط على هواتف Pixel 9 وPixel 10 وPixel 11، وفقًا لصفحة الدعم المحدّثة الخاصة بـ"غوغل".

وهذا يعني أن هواتف Pixel الأقدم، وهواتف Samsung Galaxy وغيرها من أجهزة أندرويد لن تحصل على وضع الترجمة الفورية دون اتصال بالإنترنت في الوقت الحالي، بحسب تقرير لموقع "BGR" المتخصص في أخبار التكنولوجيا، اطلعت عليه "العربية Business".

وكان موقع "أندرويد أوثوريتي" التقني أول من رصد عمل غوغل على هذه الميزة في وقت سابق من العام، ويبدو أن الإصدار المطروح حاليًا يدعم لغات أكثر مما أشارت إليه الاختبارات المبكرة.

كما وسّعت غوغل مؤخرًا ميزة "الترجمة الفورية" بحيث يمكن لمستخدمي أندرويد إبقاء جلسة الترجمة قيد التشغيل في الخلفية حتى عند الانتقال بين التطبيقات أو قفل الهاتف.

وتعمل الميزة مع سماعات الرأس أو من دونها، وتقول "غوغل" إن أكثر من ثلث جلسات الترجمة الفورية تستمر الآن لأكثر من خمس دقائق.

وتكتسب إمكانية استخدام الترجمة دون اتصال بالإنترنت أهمية خاصة في الأماكن التي قد تكون فيها خدمة الاتصالات غير مستقرة، مثل المطارات ومحطات القطارات، ما يجعل الترجمة الفورية ممكنة حتى عند انقطاع الاتصال بالإنترنت.

وفي حين تتوفر ميزة "الترجمة الفورية" دون اتصال بالإنترنت حاليًا لهواتف سلاسل Pixel 9 وPixel 10 وPixel 11، فإن مستخدمي Pixel 8 أو الإصدارات الأقدم لن يحصلوا على وضع الترجمة الجديد في الوقت الحالي.

ورغم أن ميزة "الترجمة الفورية" العادية متاحة على هواتف سامسونغ وون بلس وموتورولا وغيرها من أجهزة أندرويد، فإن وضع العمل دون اتصال بالإنترنت غير متاح عليها أيضًا حاليًا.

ويبدو أن تشغيل الترجمة الفورية دون اتصال يتطلب قدرًا أكبر من قوة المعالجة، وهو ما قد يفسر اقتصار الميزة حاليًا على أجهزة Pixel الأحدث، إلا أن "غوغل" لم توضح سبب عدم إتاحتها للهواتف الأقدم.

وتدعم هواتف Pixel 10 والإصدارات الأحدث أيضًا ميزة "الترجمة الفورية" للمكالمات الهاتفية دون اتصال بالإنترنت، ما يشير إلى وجود متطلبات مرتبطة بالأداء وقوة المعالجة.

ولا يدعم الإصدار الذي يعمل دون اتصال بالإنترنت جميع اللغات المتاحة في النسخة المتصلة بالإنترنت. فبينما يدعم وضع "الترجمة الفورية" العادي أكثر من 70 لغة، تقتصر المحادثات دون اتصال بالإنترنت حاليًا على الترجمة من الإنجليزية إلى 10 لغات، هي الإيطالية والإسبانية والفرنسية والألمانية والبرتغالية والهندية والروسية والسويدية واليابانية والإندونيسية.

ولتفعيل الميزة، يمكن الانتقال إلى "غوغل ترانسليت" ثم "Live Translate"، واختيار لغة مدعومة من قائمة اللغات. وتظهر اللغات التي تدعم كلًا من الترجمة الفورية والترجمة النصية دون اتصال بالإنترنت بعلامة "Live & Text"، ويمكن الضغط على أيقونة التنزيل لحفظ حزمة اللغة المطلوبة.