وزارة الإدارة المحلية تطلق برنامج بناء قدرات موظفي البلديات

خبرني - أطلقت وزارة الإدارة المحلية، بالتعاون مع الأكاديمية الأردنية للإدارة الحكومية، اليوم السبت، "برنامج بناء قدرات موظفي البلديات"، والذي يستهدف تدريب وتأهيل أكثر من 2000 موظف وموظفة من مختلف بلديات المملكة.

وقال نائب رئيس الوزراء وزير الإدارة المحلية المهندس وليد المصري، خلال حفل الإطلاق الذي أقيم في مسرح الأكاديمية، إن هذا البرنامج الضخم يأتي لتحسين وتطوير الأداء الحكومي والعمل البلدي عبر الذراع التأهيلي والتدريبي المتمثل بالأكاديمية الأردنية للإدارة الحكومية، مشيرا إلى أن الوزارة حددت احتياجاتها التدريبية التي شملت محاور التخطيط الحضري، والمحور المالي، والعطاءات والمشاريع، والتنمية المحلية، والتي تضم برامج متخصصة متعددة.

وأضاف المصري إن البلديات تعد الجهة الأقرب للمواطنين وتتولى تقديم زهاء 70 بالمئة من الخدمات المباشرة لهم، ما يستدعي رفع الكفاءة والخبرة والتدريب المستمر للكوادر البلدية، لافتا إلى أن البرنامج ينسجم مع رؤية التحديث الشاملة بمساراتها الثلاثة.

وأكد أن قانون الإدارة المحلية يعزز هذه الأدوار وتطبيقها على أرض الواقع، إذ ستتبع هذا البرنامج برامج أخرى تسلط الضوء على أهمية لجان الأحياء ودورها المنصوص عليه بالقانون.

وأشار إلى إطلاق الوزارة مشروعاً جديداً لأتمتة المحاسبة والإدارة والخدمات البلدية المختلفة، مستعرضاً أبرز ملامح قانون الإدارة المحلية، والإجراءات الحكومية المتخذة لتخفيض الديون المترتبة على البلديات، ومشيداً بجهود رؤساء لجان البلديات في مضاعفة الإيرادات وضبط النفقات.

من جانبه، أكد رئيس الأكاديمية الأردنية للإدارة الحكومية الدكتور مصطفى حمارنة، أن الشراكة بين الوزارة والأكاديمية تمثل نموذجا للتمكين والتأهيل، مبنيا أن البرنامج يتميز بضخامته فنيا ومعرفيا ولوجستيا، وسينفذ في 16 موقعاً في وقت واحد بمختلف مناطق المملكة.

وأوضح حمارنة أن نتائج وتوصيات التدريب ستكون متاحة للوزارة بشكل مباشر للمتابعة والتقييم، مشيرا إلى أن التدريب يأتي كجزء من رؤى الإصلاح الإداري وترسيخ مفهوم "المعرفة من أجل التنمية" لتحسين جودة الحياة، وتأسيس مرحلة جديدة من البرامج المستقبلية.

بدوره، قدم مسؤول البرنامج أحمد العجارمة في الأكاديمية، عرضا حول جدول البرنامج وأهدافه والمواقع التي سيعقد فيها بمختلف محافظات المملكة.

وعلى هامش حفل الإطلاق، عقدت جلسة نقاشية ترأسها أمين عام وزارة الإدارة المحلية للشؤون الفنية المهندس محمد العموش، بمشاركة الخبراء الدكتور مراد الكلالدة، والمهندس أحمد موسى، والمهندس عمر الحراسيس، جرى خلالها بحث محاور البرنامج ومنها التخطيط الحضري والعمراني، والحوكمة وإدارة الموازنات، إضافة إلى أساليب المحاسبة والتقارير المالية للبلديات في ظل التحول من الأساس النقدي إلى أساس الاستحقاق وفق معايير المحاسبة الدولية للقطاع العام، والتنمية المحلية.

وحضر حفل الإطلاق امين عام الأكاديمية المهندسة سهام الخوالدة، وكافة رؤساء لجان بلديات المملكة.