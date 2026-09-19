الهياجنة يعلن مقاطعة السجاد الإيراني

خبرني - أعلن النائب السابق شرف الهياجنة مقاطعته لاستيراد السجاد الإيراني بمختلف أنواعه وأصنافه، على خلفية ما وصفه بـ«العدوان الإيراني على الأردن وانتهاك الأجواء الأردنية».

وقال الهياجنة، عبر منشور له، إنه لن يقوم باستيراد السجاد الإيراني، مؤكداً أن موقفه يأتي احتجاجاً على ما اعتبره اعتداءً على سيادة الأردن وأجوائه.

ودعا الهياجنة زملاءه من التجار إلى اتخاذ موقف مماثل، ومقاطعة المنتجات الإيرانية وقطع العلاقات التجارية معها، قائلاً إن التعامل التجاري مع إيران «لا يشرفنا لا من قريب ولا من بعيد»، وفق تعبيره.

ويأتي هذا الموقف في سياق تصاعد المواقف السياسية والشعبية الأردنية تجاه إيران، على خلفية التطورات الأمنية في المنطقة وما يثار بشأن انتهاك الأجواء الأردنية.

يُشار إلى أن الهياجنة ينشط في قطاع تجارة السجاد والأثاث، وسبق أن شغل منصب نقيب تجار ومنتجي الأثاث، فيما تشير تقارير اقتصادية سابقة إلى وجود أنواع متعددة من السجاد في السوق الأردنية، بينها السجاد الإيراني والتركي والبلجيكي.

وأكد الهياجنة أن موقفه يأتي انطلاقاً من موقفه تجاه الأردن، مختتماً منشوره بوسم #الأردن_أولاً.