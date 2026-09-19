براد بيت يعود رسمياً لبطولة الجزء الثاني من World War Z

خبرني - بعد سنوات من الانتظار والتكهنات، وبعد عدة محاولات لإطلاق فيلم جديد من السلسلة، يعود براد بيت Brad Pitt إلى عالم الزومبي من جديد، في بطولة الجزء الثاني من فيلم World War Z، الذي حقق نجاحاً جماهيرياً كبيراً عند طرحه عام 2013. ويأتي المشروع هذه المرة برؤية جديدة، مع تولي المخرج إدوارد بيرغر مهمة الإخراج، في تعاون ثانٍ يجمعه ببراد بيت.

انضم إدوارد بيرغر، مخرج فيلمي All Quiet on the Western Front وConclave، إلى المشروع لتولي مهمة الإخراج، وذلك بعد أن تعاون مؤخراً مع براد بيت في فيلم The Riders لصالح شركة A24.

وبالإضافة إلى كونه بطل العمل، سيتولى بيت إنتاج الجزء الثاني إلى جانب ديدي غاردنر وجيريمي كلاينر، من خلال شركة Plan B، فيما يشارك بيرغر كمنتج تنفيذي.

ويتولى دينيس كيلي كتابة السيناريو، في حين لم يتم الكشف عن تفاصيل أحداث الجزء الجديد، التي لا تزال محاطة بالسرية.

ويستند فيلم World War Z الأصلي إلى رواية ماكس بروكس الأكثر مبيعاً الصادرة عام 2006، بعنوان World War Z: An Oral History of the Zombie War، وحقق أكثر من 540 مليون دولار في شباك التذاكر العالمي.

وأخرج الفيلم الأول مارك فورستر، ولعب براد بيت دور جيري لين، وهو موظف سابق في الأمم المتحدة يخوض سباقاً مع الزمن لإيقاف جائحة من الزومبي التي تطيح بالجيوش والحكومات وتهدد بالقضاء على البشرية جمعاء.

ويأتي الإعلان عن الجزء الثاني من World War Z بالتزامن مع الجولة الترويجية التي يقوم بها براد بيت لفيلمه الجديد من إنتاج باراماونت Heart of the Beast، والمقرر طرحه في دور السينما يوم الجمعة المقبل.

وتدور أحداث فيلم الإثارة والبقاء، من إخراج ديفيد آير، حول ضابط في القوات الخاصة وكلب حرب يرافقه، حيث يجدان نفسيهما عالقين في أعماق برية ألاسكا بعد تحطم طائرة في حادث مدمر.

كما سيعود بيت لتقديم دوره الحائز على جائزة الأوسكار في فيلم نتفليكس The Further Mis-Adventures of Cliff Booth، من إخراج ديفيد فينشر وسيناريو كوينتن تارانتينو. ومن المقرر أن يُعرض الفيلم في صالات IMAX حول العالم في 25 من نوفمبر، قبل بدء عرضه عبر منصة نتفليكس في 23 من ديسمبر.

ويأتي بعد ذلك فيلم The Rider، الذي انتهى براد بيت وإدوارد بيرغر من تصويره في وقتٍ سابق من العام، ويدخل حالياً مرحلة ما بعد الإنتاج.

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