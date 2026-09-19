ياسمين عبد العزيز تحسم موقفها من المشاركة في دراما رمضان 2027

خبرني - حسمت الفنانة ياسمين عبد العزيز موقفها من المُشاركة في موسم مسلسلات رمضان 2027، وذلك بعدما تردد خلال الأيام القليلة الماضية بشأن تعاقدها بشكلٍ رسمي على مشروعٍ درامي جديد، ينتمي إلى اللايت كوميدي.

وبدورها، كشفت ياسمين عبد العزيز حقيقة تلك الأخبار المُتداولة بشأن منافستها في موسم مسلسلات رمضان المقبل، مؤكدة أنّ هذا الكلام عارٍ تمامًا عن الصحة، إذ أنها لم تتعاقد بشكلٍ رسمي حتى الآن، مُشيرة إلى أنّ انضمامها لنجوم دراما رمضان يتوقف على توافر سيناريو متكامل ومتميز.

وشددت على أنها لا تسعى للمُشاركة لمجرد التواجد الفني، قائلة: "المفروض أعمل ورق كويس عشان الجمهور منتظر مسلسل مميز.. فلو لاقيت ورق كويس أكيد هكون موجودة، لكن أنا مش عاوزة أعمل أي مسلسل وخلاص".

وجاء ذلك على هامش تكريمها في حفل جوائز دير جيست 2026، أمس الجمعة، حيث حصلت على جائزة أفضل ممثلة كوميدية، عن دورها في فيلم "خلي بالك من نفسك" الذي أعادها إلى شاشة السينما، بعد غياب دام نحوم 8 أعوام، وذلك منذ فيلم "أبلة طم طم" الذي عُرض عام 2018، ويُشاركها البطولة أحمد السقا، لبلبة، محمد رضوان، مصطفى أبو سريع، ميشيل ميلاد، إلى جانب مجموعة من ضيوف الشرف، من بينهم: ماجد المصري، أحمد الرافعي، عماد رشاد. والعمل من تأليف شريف الليثي، وإخراج معتز التوني، وإنتاج شركة سينرجي بلس للمنتج تامر مرسي.

تدور أحداث فيلم "خلي بالك من نفسك" حول "علاء"، مذيع إذاعي يتمتع بالكاريزما ويعيش حياة مليئة بالعلاقات العاطفية، لكنه يعاني من الخوف من الارتباط، ما يدفعه إلى إنهاء كل علاقة يخوضها لأسباب يراها بسيطة، غير مدرك لما يتركه خلفه من مشاعر وأضرار. وتتغير حياته تمامًا عندما يتعرف على "فريدة"، الفتاة التي تبدو هادئة ورقيقة، فيعتقد أنه أخيرًا وجد شريكة حياته.

لكن الأمور تنقلب رأسًا على عقب بعدما يكتشف أن "فريدة" تخفي سرًا صادمًا، إذ تعمل كواحدة من أكبر تجار السلاح، لتبدأ سلسلة من المطاردات والمفاجآت في إطار يجمع بين الأكشن والكوميديا. وعندما يحاول "علاء" إنهاء علاقته بها كما اعتاد، ترفض "فريدة" الانفصال وتقرر إجباره على الزواج مستغلة نفوذها وقوتها، ليجد نفسه عالقًا داخل عالم بالغ الخطورة.

يُذكر أن ياسمين عبدالعزيز قدمت في موسم دراما رمضان 2026 مسلسل "وننسى اللي كان"، ودارت أحداثه في إطار دراما رومانسية تشويقية حول النجمة جليلة رسلان، التي تواجه تهديدات ومؤامرات خطيرة تحول حياتها إلى جحيم، حتى تجد الحماية لدى بدر، مقاتل سابق يعمل حارساً شخصياً لها، لتتحول علاقة الحماية تدريجياً إلى قصة حب معقدة بسبب مكانة الاثنين ونزاعات جليلة على مختلف الجبهات.

مسلسل "وننسى اللي كان" بطولة ياسمين عبدالعزيز، كريم فهمي، شيرين رضا، منة فضالي، خالد سرحان، إدوارد، محمد لطفي، محمود حافظ، إلهام وجدي، سينتيا خليفة، لينا صوفيا، ليلى عز العرب، دارين حداد، يارا قاسم، محمود عزب، أحمد التهامي، عمر شرقي، أسماء سليمان، جيهان خيري، آية عبد الرازق، والعمل من تأليف عمرو محمود ياسين، وإخراج محمد الخبيري.

