لماذا يرتدي مستخدمون سماعات آيربودز بشكل معكوس؟ السبب قد يجعلك تفعل المثل

خبرني - هل سبق أن كنت في مكان عام ولاحظت شخصًا يرتدي سماعات آيربودز بشكل معكوس؟ قد تظن أنه يستخدمها بطريقة خاطئة، وهذا صحيح، لكنه على الأرجح يفعل ذلك لسبب.

وإذا كنت تواجه مشكلات في ثبات سماعات آيربودز أو جودة صوتها، يرى بعض المستخدمين أن ارتداءها بهذه الطريقة قد يساعد، رغم أنه سيؤثر على دقة تحديد اتجاه الصوت وجودة التقاط الميكروفونات للصوت.

وإذا أردت تجربة ذلك بنفسك لمعرفة ما إذا كان سيحسن تجربة استخدام آيربودز، فما عليك سوى تبديل السماعة اليسرى باليمنى، وتوجيه السيقان إلى الأعلى، ثم وضع السماعتين في أذنيك، بحسب تقرير لموقع "BGR" المتخصص في أخبار التكنولوجيا، اطلعت عليه "العربية Business".

ويوصي بعض المستخدمين بتوجيه السيقان نحو مؤخرة الرأس للحصول على إحكام أفضل. ويبدو أن هذه الطريقة تعمل مع معظم سماعات الأذن، لكن المستخدمين يقولون إنها تحقق نتائج أفضل مع ميزة إلغاء الضوضاء النشط في آيربودز.

لكن السبب الأكبر الذي يذكره المستخدمون على مواقع التواصل الاجتماعي والمنتديات هو أن سماعات آيربودز تصبح أكثر راحة بهذه الطريقة. مع ذلك، تجدر الإشارة إلى أن هذه ليست الطريقة التي صممت أبل سماعات آيربودز لاستخدامها بها.

راحة أكبر وثبات أفضل

في منشور على مجتمع آيربودز على منصة "ريديت"، سأل أحد المستخدمين عما إذا كان آخرون يرتدون سماعات آيربودز بشكل معكوس وفي الأذنين المتعاكستين. وسأله أحد المعلقين عن سبب فعل ذلك، ليرد صاحب المنشور بأنه يشعر براحة أكبر بهذه الطريقة لأن أذنيه كبيرتان.

وقال مستخدمون آخرون إنهم يرتدون سماعات آيربودز بالطريقة نفسها لأنها أكثر راحة، فيما أشار أحدهم إلى أن الأمر يعتمد على شكل الأذن. وذكر مستخدم آخر أنه يفعل ذلك ليس فقط للشعور بالراحة، ولكن أيضًا حتى لا تسقط السماعات أثناء الجري وممارسة التمارين.

وأشار مستخدمون أيضًا إلى أن هذه الطريقة قد تساعد في إحكام السماعة داخل الأذن، ما يحسن جودة الصوت. وقال أحد المستخدمين، ردًا على منشور مشابه في مجتمع r/AirPods، إن الصوت يكون سيئًا عند ارتداء السماعات بالطريقة المعتادة، بينما يصبح صوت الجهير أعلى بكثير عند ارتدائها بشكل معكوس.

وتضمنت المنشورات تعليقات من مستخدمين قالوا إنهم لاحظوا نتائج إيجابية بعد تجربة الطريقة، ووصفها بعضهم بأنها غيّرت تجربة استخدامهم للسماعات.

سلبيات ارتداء آيربودز بشكل معكوس

لا يتفق الجميع على أن ارتداء آيربودز بهذه الطريقة فكرة جيدة. ففي بعض المنشورات التي أشاد فيها المستخدمون بهذه الطريقة، سأل أحدهم عن كيفية التعامل مع المكالمات الهاتفية.

وهنا تظهر إحدى أبرز المشكلات في ارتداء آيربودز بشكل معكوس. فعلى الرغم من أن بعض المستخدمين يقولون إن الطريقة تحسن جودة الصوت، فإن الميكروفونات موجودة في سيقان السماعات، التي تصبح موجهة بعيدًا عن الفم عند قلب السماعات، ما قد يجعل الآخرين لا يسمعونك بوضوح أثناء المكالمات.

وأشار مستخدم آخر إلى أن ارتداء آيربودز بشكل معكوس قد يربك وضع الشفافية، الذي يعمل عكس ميزة إلغاء الضوضاء النشط، إذ يسمح بدخول الأصوات المحيطة حتى لا يشعر المستخدم وكأنه يرتدي سماعات أذن. وتفيد هذه الميزة في الانتباه إلى ما يحيط بالمستخدم، لكنها ليست مخصصة لتجربة صوتية غامرة.

وبما أن هذه الطريقة تتطلب أيضًا تبديل السماعتين بين الأذنين، فقد تؤثر على ميزة الصوت المكاني في آيربودز، وهي ميزة صوتية غامرة مصممة لجعل الصوت يبدو وكأنه يأتي من جميع الاتجاهات حول المستخدم.

وعند وضع السماعة اليسرى في الأذن اليمنى والعكس، قد تصبح ميزة الصوت المكاني غير دقيقة، خاصة عند تفعيل ميزة تتبع حركة الرأس (Head Tracked)، التي تضبط الصوت بناءً على وضع الرأس. فعلى سبيل المثال، قد يؤدي تحريك رأسك إلى جعل الصوت يبدو بعيدًا، كما لو أنك تدير رأسك بعيدًا عن مصدر الصوت.