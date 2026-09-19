نجاح أول عملية تقويم أسنان لباندا في الصين

خبرني - أفادت وكالة أنباء "شينخوا" بأن أخصائيين في الصين أجروا أول عملية تقويم أسنان على حيوان الباندا باستخدام تقنية مستعارة من ممارسة تقويم الأسنان البشرية.

وتعرض باندا عملاق ذكر يدعى "بيكسيا"، ولد عام 2022، لإصابة في فكه بعد ولادته بفترة وجيزة. وقد خشي الخبراء من أن يواجه الباندا صعوبة في مضغ الخيزران، مما يشكل خطرا جسيما على حياته.

وذكرت الوكالة: "نجح أخصائيون صينيون في تصحيح عدم تناسق الفك السفلي لدى باندا عملاقة باستخدام تقنية تقويم الأسنان المستعارة من ممارسات علاج البشر".

وأضافت أن هذه هي "أول عملية من نوعها يتم تنفيذها لهذا النوع النادر من الحيوانات".

وتم إجراء العلاج بواسطة متخصصين من مركز "تشنغدو" لأبحاث وتربية الباندا العملاقة ومستشفى غرب الصين لطب الأسنان.

وأشارت "شينخوا" إلى أن "العلاج سمح بإعادة وظائف العض والمضغ لدى الحيوان إلى وضعها الطبيعي".

