الخشمان يعلن عن 100 وظيفه تزامنا مع زيارة هيئة الطيران الى الأردنية للطيران

خبرني - أعلن رئيس مجلس إدارة مجموعة شركات الأردنية للطيران الكابتن محمد الخشمان عن فتح باب التوظيف لنحو 100 وظيفة في المهن المتخصصة والمهنية، خلال شهري تشرين الأول وتشرين الثاني من العام الحالي، وذلك بالتزامن مع زيارة رئيس هيئة تنظيم الطيران المدني الكابتن ضيف الله الفرجات وموظفي الهيئة إلى موقع عمليات وصيانة طائرات الشركة الأردنية للطيران.

وقال الخشمان، في منشور عبر حسابه على موقع "فيسبوك" إن الشركة تعمل على استعادة نشاطها، مشيرا إلى إدخال طائرات من طراز إيرباص إلى الخدمة، والعمل على إدخال أربع طائرات أخرى قبل نهاية العام، بما يرفع عدد العاملين في الشركة إلى نحو 1000 موظف في مختلف الدوائر والتخصصات، مضيفا أن الشركة تعتزم كذلك فتح مزيد من خطوط التشغيل المنتظمة خلال الفترة ذاتها، على أن يتم الإعلان عنها لاحقا.

وثمّن الخشمان دور هيئة تنظيم الطيران المدني في دعم قطاع الطيران، معتبرا أن التشاركية بين الهيئة والشركات الوطنية أسهمت في تنشيط القطاع وتوسيع أعمال الشركات الأردنية.

كما أشار إلى ارتفاع عدد طائرات الملكية الأردنية إلى نحو 40 طائرة وبدء تشغيل خطوط جديدة، معربا عن شكره لرئيس الهيئة والمفوضين والعاملين فيها، وللحكومة، على ما وصفه بالجهود الرامية إلى دعم القطاع الخاص وزيادة الإنتاج والتخفيف من البطالة.