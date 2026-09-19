أمنية تحصد 9 جوائز وتحتفظ بلقب أفضل شبكة في الأردن مما يعكس حجم استثمارات أمنية في الشبكة

خبرني - تواصل أمنية، إحدى شركات Beyon، تحويل استثماراتها المتواصلة في تطوير وتوسعة شبكتها إلى تحسينات ملموسة في أداء الشبكة وتجربة العملاء، بعد حصولها على تسع جوائز ضمن أحدث تقييم لتجربة شبكات الهاتف المتنقل في الأردن، منها ست جوائز منفردة في مؤشرات "استمرارية جودة الأداء" و"موثوقية التجربة" و"تجربة سرعة التنزيل" و"زمن الاتصال بالشبكة" و"تجربة الألعاب" و"تجربة الألعاب عبر شبكة الجيل الخامس (5G)"، إلى جانب ثلاث جوائز مشتركة، واحتفاظها بلقب "أفضل شبكة" في المملكة.

وأظهرت النتائج، المستندة إلى بيانات جُمعت خلال الفترة من 1 نيسان وحتى 29 حزيران 2026، تصدّر أمنية مؤشري "موثوقية التجربة" و"استمرارية جودة الأداء"، وهما من المؤشرات التي ترتبط بشكل مباشر بما يختبره العملاء في استخدامهم اليومي للشبكة، إلى جانب تصدّرها عدداً من مؤشرات تجربة المستخدم الأخرى.

وتأتي هذه النتائج في ظل مواصلة أمنية الاستثمار في تطوير وتوسعة شبكتها وزيادة سعتها، بما في ذلك تنفيذ المرحلة الثانية من توسعة شبكة الجيل الخامس (5G)، لتعزيز التغطية والجاهزية ومواكبة النمو المتزايد في استخدام البيانات والخدمات الرقمية. وتدعم هذه الجهود شراكة أمنية الاستراتيجية مع إريكسون، الممتدة لخمس سنوات، لتحديث وتوسعة شبكة النفاذ الراديوي لتقنيات الجيل الثالث والرابع والخامس وتعزيز قدراتها وأدائها.

ويعكس هذا المسار امتداداً لأداء الشبكة في السنوات الماضية، مع الحفاظ على الفصل بين التقييم الحالي والتصنيفات السابقة؛ إذ حصلت أمنية على تصنيف "أسرع شبكة موبايل في الأردن" لعام 2024، قبل أن تحصد تصنيف "أفضل شبكة موبايل في الأردن" لعام 2025 ضمن جوائز Speedtest من Ookla.

وقال يوسف ساتر، الرئيس التنفيذي الرئيس التنفيذي للدائرة التكنولوجية في أمنية: "تعكس هذه النتائج التطور المستمر في أداء شبكة أمنية، وما نحققه من خلال الاستثمار في توسيعها وتحديث بنيتها التحتية وزيادة سعتها. كما أن مواصلة تطوير شبكة الجيل الخامس وشراكتنا الاستراتيجية مع إريكسون تدعم قدرتنا على رفع كفاءة الشبكة وتعزيز جاهزيتها لتلبية النمو المتزايد في الطلب على خدمات البيانات والاتصالات. حصولنا على ست جوائز منفردة إلى جانب ثلاث جوائز مشتركة واحتفاظنا بلقب "أفضل شبكة" يمثل نتيجة ملموسة لهذا المسار المستمر في تطوير الشبكة".

وقال خلدون سويدان، الرئيس التنفيذي للدائرة التجارية في أمنية: "في النهاية، ما يهم العميل هو ما يشعر به عند استخدام الشبكة كل يوم. ولذلك، فإن تصدّر أمنية مؤشري "موثوقية التجربة" و"استمرارية جودة الأداء" له أهمية خاصة، لأنهما يرتبطان مباشرة بقدرة العملاء على البقاء على اتصال واستخدام خدماتهم وتطبيقاتهم الرقمية بثقة واستقرار. ونواصل العمل على تحويل تطور الشبكة إلى تجربة أفضل وقيمة أكبر لعملائنا في مختلف أنحاء المملكة".

وتواصل أمنية الاستثمار في تطوير شبكتها وبنيتها التحتية الرقمية، بما يعزز قدرتها على مواكبة تطور استخدامات العملاء واحتياجات الأفراد وقطاع الأعمال، ويضمن استمرار العمل على تحسين تجربة الاتصال في مختلف أنحاء المملكة.