ضبط اعتداءات جديدة على المياه في الازرق وسحاب

خبرني - قالت وزارة المياه والري/ سلطة المياه، اليوم السسبت، إن حملتها التي تنفذها وحدة الرقابة الداخلية بالتعاون مع مديرية الامن العام لضبط الاعتداءات على حفر الآبار المخالفة وخطوط المياه في جميع مناطق المملكة، كشفت يوم أمس، عن اعتداءات جديدة.

وأضافت، أنها ضبطت في منطقة الازرق الشمالي حفارة مخالفة تقوم بحفر بئر مخالفة داخل منزل، وفي جنوب العاصمة عمان / منطقة سحاب، تم ضبط مجمعين سكنيين ومجمع تجاري يقومون بالاعتداء على خطوط المياه من خلال سحب خطوط مخالفة.

وبينت أنه تم ضبط وازالة الاعتداءات ومصادرة الحفارة وإعادة الأوضاع كما كانت، وإعداد الضبوطات الخاصة بالواقعة وتحويلها للأجهزة المختصة لاستكمال التحقيق وضبط المخالفين.