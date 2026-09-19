الأردن.. كاميرات ذكية لضبط مخالفات الشحن وحماية الطرق

خبرني - باشرت وزارة الأشغال العامة والإسكان تشغيل كاميرات مزودة بتقنيات الذكاء الاصطناعي على عدد من الطرق، بهدف تعزيز الرقابة على مخالفات الشحن والممارسات التي تلحق الضرر بالطرق أو تشكل خطراً على مستخدميها.

وقالت الوزارة إن الكاميرات تتيح رصد مخالفات الحمولات المحورية للشاحنات، بما في ذلك الرفع غير القانوني للمحاور المتحركة، وما يترتب عليه من زيادة الأحمال والتسبب بأضرار في طبقات الرصف.

كما تتيح المنظومة مراقبة حركة أصناف الشحن الممنوع سيرها على طرق محددة، ومن بينها صهاريج نقل المحروقات والمشتقات النفطية الممنوع سيرها على طريق رأس النقب، بما يعزز الالتزام بالتعليمات ويحافظ على السلامة المرورية.

وتشمل مهام المنظومة كذلك رصد الانسكابات النفطية والزيتية وغيرها من الاعتداءات على الطرق، لما تسببه من مخاطر على مستخدميها وأضرار على طبقات الأسفلت.

وأوضحت الوزارة أن المنظومة تضم كاميرات ثابتة على الطرق، وأخرى متحركة ضمن دوريات الوزارة، يتم توجيهها إلى المواقع الحرجة التي تشهد مخالفات أو اعتداءات متكررة.

وترتبط الكاميرات بغرف العمليات والمراقبة، بما يتيح رصد المخالفات ومتابعتها واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين.

وأكدت الوزارة أن تشغيل المنظومة يأتي ضمن جهودها المستمرة للحفاظ على شبكة الطرق وضمان استدامتها وإطالة عمرها التشغيلي، والحد من الممارسات التي تتسبب بأضرار ترفع من كلف الصيانة.

وأضافت أن هذه الخطوة تنسجم مع الخطط الحكومية لتطوير شبكة الطرق ورفع كفاءة صيانتها وتعزيز السلامة عليها، والتوسع في توظيف التقنيات الحديثة والحلول الذكية في أعمال الرقابة والمتابعة، بما يسهم في حماية الاستثمارات في البنية التحتية وتوفير شبكة طرق أكثر أماناً وكفاءة واستدامة.