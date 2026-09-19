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عمان الأهلية تشارك بمؤتمر المشرق العربي للصادرات الزراعية

  • 19 أيلول 2026
  • 11:46
عمان الأهلية تشارك بمؤتمر المشرق العربي للصادرات الزراعية

خبرني - شاركت كلية التكنولوجيا الزراعية في جامعة عمّان الأهلية بمؤتمر المشرق العربي للصادرات، الذي عُقد في العاصمة عمّان، بمشاركة نخبة من الخبراء والمختصين وممثلي القطاعات الاقتصادية والتجارية والتصديرية. 
حيث اطلع ممثلو الكلية وطلبتها خلال جلسات المؤتمر ومحاضراته على أبرز القضايا والتوجهات المرتبطة بقطاع الصادرات، والأسواق الإقليمية والدولية، وسلاسل القيمة، وفرص النفاذ إلى الأسواق، إلى جانب سبل دعم المنتجات الوطنية وتعزيز قدرتها التنافسية. 
وتأتي مشاركة الكلية في إطار حرصها على ربط المعرفة الأكاديمية بالتطبيقات العملية واحتياجات سوق العمل، وإتاحة الفرصة أمام الطلبة للتعرف إلى التجارب والخبرات المتخصصة، وتعزيز وعيهم بالفرص والتحديات التي تواجه القطاعات الإنتاجية والتصديرية، ولا سيما في المجالات المرتبطة بالتكنولوجيا الزراعية والصناعات الغذائية. 
كما تجسد هذه المشاركة التوجّه نحو توسيع آفاق التعاون والتواصل مع مؤسسات القطاعين العام والخاص والجهات ذات العلاقة، بما يسهم في دعم الطلبة وتأهيلهم لسوق العمل، ويفتح مجالات جديدة للتعاون في التدريب والتشغيل والبحث العلمي والمشاريع التطبيقية.
 وأكدت عميدة الكلية د. رشا الطراونة أن مشاركة الكلية في مثل هذه الفعاليات تأتي ضمن جهودها المستمرة لتعزيز دورها الأكاديمي والمجتمعي، وترسيخ حضورها كشريك فاعل في دعم الابتكار والإنتاج والتنافسية، بما ينسجم مع احتياجات التنمية الوطنية ومتطلبات سوق العمل.

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