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(دمرنا ورحل).. شخص من الماضي يلاحق صلاح في تركيا

  • 19 أيلول 2026
  • 11:43
دمرنا ورحل شخص من الماضي يلاحق صلاح في تركيا

خبرني - عاد غرايم سونيس أسطورة ليفربول الإنجليزي إلى مهاجمة النجم المصري محمد صلاح لاعب طرابزون سبور التركي حالياً، وحمله المسؤولية الكاملة في تراجع مستوى الفريق الموسم الماضي وفشله بالدفاع عن بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز قبل رحيله.
ودخل محمد صلاح في خلاف علني مع المدرب أرني سلوت شهر ديسمبر من العام الماضي، وانقسم مشجعو ليفربول بين الرجلين قبل رحيلهما الموسم الماضي.

وقال سونيس أحد أبرز لاعبي ليفربول عبر تاريخه في مقابلة مع صحيفة "ديلي ستار" على "يوتيوب": تراجع ليفربول الموسم الماضي كان سببه محمد صلاح، لقد مزق وحدة الفريق بعد تصرفاته.
وتابع: رأيته في مباراة الدرع الخيرية ضد كريستال بالاس الموسم الماضي ولم يكن منخرطاً في اللعب وظننت أنه يعاني من مشكلة ما أو لم يستعد جيداً، لكن ذلك كان وضعه طوال الموسم الماضي.

وختم: تسبب صلاح في قدر كبير من الاضطراب داخل الفريق حين تم استبعاده، كما أن التصريحات التي أدلى بها عقب مباراة ليدز أثناء مروره بالمنطقة الإعلامية وشعوره بأنه تُرك وحيداً كانت بمثابة القشة التي قصمت ظهر استقرار الفريق.

 

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