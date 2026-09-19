في لحظات الموت.. 3 نشامى يقتحمون صهريجا مشتعلا وينقذون سائقا في رأس النقب

خبرني - أقدم ثلاثة شبان على المخاطرة بحياتهم لإنقاذ سائق كان عالقا داخل صهريج اشتعلت فيه النيران عقب انقلابه مساء الجمعة في منطقة أبو اللسن برأس النقب.

وبحسب المعلومات المتداولة، كان السائق فاقدا للوعي داخل الصهريج المشتعل، ما دفع الشبان إلى التدخل بشكل عاجل والوصول إليه وسحبه من المركبة قبل أن تمتد النيران إلى موقع وجوده.

وتمكن محمود علي الطقاطقة، وعلي جميل الطقاطقة، وياسر صايل الطقاطقة من إخراج السائق وإبعاده عن موقع الخطر، في مشهد عكس سرعة استجابتهم وشجاعتهم في التعامل مع الحادث رغم خطورة النيران.

وبحسب المعلومات، نجا السائق من الحادث، فيما تعرض لحروق وصفت بالخفيفة، في وقت أسهم تدخل الشبان الثلاثة في إنقاذه وإبعاده عن مصدر النيران.

ولاقى موقف الشبان إشادة واسعة من أبناء المنطقة، الذين ثمّنوا ما وصفوه بموقف يجسد الشهامة والنخوة وسرعة الاستجابة لإنقاذ حياة إنسان في لحظات حرجة.