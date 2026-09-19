نجوم على فراش المرض

خبرني - شهد شهر سبتمبر (أيلول) الجاري عدداً من الأزمات الصحية التي تعرض لها نجوم الوسط الفني، ما أثار قلق جمهورهم، خاصة مع اضطرار بعضهم إلى دخول المستشفى أو الخضوع للرعاية الطبية، بينما حرص آخرون على طمأنة محبيهم بعد تحسن حالتهم الصحية.

بيومي فؤاد.. داخل المستشفى بسبب الحزام الناري

كان الفنان بيومي فؤاد من أبرز النجوم الذين واجهوا أزمة صحية خلال سبتمبر (أيلول)، بعدما أصيب بالحزام الناري، واضطر إلى البقاء داخل المستشفى لمدة 8 أيام.

وكشف بيومي فؤاد تفاصيل أزمته خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «يحدث في مصر»، موضحاً أن الأعراض بدأت بشكل أربكه، إذ كان يعتقد في البداية أنه يعاني من مشكلة في القولون، قبل أن يتضح أن إصابته بالحزام الناري.

وأشار إلى أن المرض كان صعباً، وأنه مرتبط بالمناعة، لافتاً إلى أن الأزمة تسببت في تأجيل عدد من ارتباطاته الفنية، قبل أن تتحسن حالته ويعود لاستئناف نشاطه وتصوير أعماله.

مصطفى خاطر.. أزمة صحية مفاجئة أثناء مهرجان الغردقة

وتعرض الفنان مصطفى خاطر لوعكة صحية مفاجئة أثناء وجوده في الغردقة للمشاركة في فعاليات مهرجان الغردقة لسينما الشباب، حيث تم تكريمه خلال حفل الافتتاح.

وبعد انتهاء حفل التكريم، شعر خاطر بآلام شديدة في منطقة الخصر، ونُقل إلى المستشفى، حيث كشفت الفحوصات عن وجود حصوة في الحالب وحصوات صغيرة بالكلى، ما استدعى خضوعه لبروتوكول علاجي مكثف.

ونُقل الفنان إلى المستشفى للمرة الثانية خلال 48 ساعة بسبب عودة الآلام بصورة أكثر حدة، قبل أن يعود إلى القاهرة لاستكمال علاجه، مع تأكيدات بشأن استقرار حالته الصحية.

سامح حسين.. في الرعاية المركزة

ومن بين الحالات التي أثارت اهتمام الجمهور خلال سبتمبر، الفنان سامح حسين، الذي تعرض لوعكة صحية مفاجئة استدعت نقله إلى أحد المستشفيات الخاصة.

وأفادت تقارير صحفية بأن حالته استدعت الخضوع لإجراءات وفحوصات طبية دقيقة، قبل دخوله الرعاية المركزة، بينما حرصت زوجته والمقربون منه على متابعة حالته وطلب الدعاء له.

وفي رسالة نشرها عبر حسابه على «فيسبوك»، طمأن سامح حسين جمهوره، مؤكداً أنه يمر بوعكة صحية، ووجه الشكر لكل من سأل عنه ودعا له، طالباً من محبيه الدعاء بالشفاء.

محمد علي سليمان.. والد أنغام في العناية المركزة

كما تعرض الموسيقار محمد علي سليمان، والد الفنانة أنغام، لوعكة صحية خلال سبتمبر، استدعت نقله إلى المستشفى ودخوله العناية المركزة لمدة 3 أيام.

ووفق ما نقلته مصادر إعلامية عن أسرته، عانى الموسيقار من ارتفاع في درجة الحرارة وإرهاق شديد وارتفاع في إنزيمات الكلى، قبل أن تتحسن حالته ويغادر العناية المركزة ويعود إلى منزله لاستكمال المتابعة الطبية والفحوصات.

وهكذا شهد سبتمبر (أيلول) سلسلة من الأزمات الصحية التي طالت عدداً من نجوم الفن، إلا أن تطورات الحالات جاءت متفاوتة، بين من غادر المستشفى وعاد إلى نشاطه الفني، ومن لا يزال يخضع للمتابعة الطبية، وسط اهتمام واسع من الجمهور ومحبي هؤلاء النجوم.