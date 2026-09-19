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إنقاذ في دقائق.. الطفيلة تفعّل وحدة متخصصة لعلاج الجلطات الدماغية

  • 19 أيلول 2026
  • 11:19
إنقاذ في دقائق الطفيلة تفعّل وحدة متخصصة لعلاج الجلطات الدماغية

خبرني - فعّل مستشفى الطفيلة الحكومي وحدة متخصصة للجلطة الدماغية، بهدف التعامل السريع مع الحالات وتوفير العلاج المذيب للخثرة ضمن الوقت الطبي المحدد.

وقال الدكتور محمد أكرم في تصريحات لموقع خبرني، اليوم السبت، إن الوحدة تضم سريرا مخصصا لاستقبال المرضى الذين تظهر عليهم أعراض الجلطة الدماغية، وإخضاعهم لتقييم طبي سريع، قبل إعطائهم العلاج المذيب للخثرة في حال وصولهم ضمن الفترة الزمنية المسموح بها.

وأوضح أن العلاج المذيب للخثرة يمكن إعطاؤه لبعض المرضى خلال نحو 4 ساعات ونصف من بدء ظهور الأعراض، ما يجعل سرعة الوصول إلى المستشفى عاملا حاسما في تقليل احتمالية المضاعفات والإعاقات الدائمة.

وبين أن العلاج لم يكن متوفرا سابقا في مستشفى الطفيلة، وكانت بعض الحالات تحتاج إلى التحويل لمستشفيات أخرى، إلا أن عامل الوقت كان يشكل تحديا، خصوصا أن نقل المريض قد يؤدي إلى تجاوز الفترة الزمنية اللازمة لإعطاء العلاج.

وأشار اكرم إلى أن الوحدة تعاملت منذ تفعيلها مع عدد من الحالات، حيث تلقى عدد من المرضى العلاج المذيب للخثرة، وغادر بعضهم المستشفى دون أعراض تذكر، وفقا للتقييم الطبي.

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