زيدان يحسم الجدل بشأن عودة كريم بنزيما لمنتخب فرنسا

خبرني - كشف زين الدين زيدان المدير الفني لمنتخب فرنسا عن قائمته الأولى مع "الديوك" بعد توليه مهام الإدارة الفنية في إطار التحضير للمشاركة في دوري الأمم الأوروبية "2026-2027".

اختيارات زيدان كشفت عن الكثير من التساؤلات بين منح كيليان مبابي شارة القيادة، وموقفه من ضم كريم بنزيما الذي رحل مؤخرا عن الهلال.

وكانت أحلام كثير من المشجعين تتجه نحو عودة محتملة لكريم بنزيما للعب تحت قيادة صديقه زيدان ولكن حسم المدرب الفرنسي الأمر بوضوح مؤكدا أنه لن يستدعي اللاعب المولود في ليون.

وقال زيدان عن هذا الأمر ضاحكا: "أمر جيد أن يدور الحديث عن كريم الذي قضيت معه سنوات عديدة في مدريد".

وأضاف: "أنا أكن له كل المودة لقد لعب للمنتخب الفرنسي وهو الآن في مرحلة عمرية معينة شأنه شأن نغولو كانتي".

وتابع: "اليوم أحتاج إلى رؤية لاعبين أصغر سنا لكن ذلك لا يقلل أبدا من شأن مسيرته الحافلة سواء مع المنتخب أو مع الأندية".

ويستعد زيدان لخوض أول اختباراته مع فرنسا في دوري الأمم الأوروبية حيث يواجه تركيا خارج أرضه، قبل مواجهتي بلجيكا وإيطاليا ثم بلجيكا مجددا.

ويمتلك زيدان سجلا حافلا مع ريال مدريد بعدما قاد الفريق للتتويج بدوري أبطال أوروبا ثلاث مرات متتالية بين 2016 و2018، إلى جانب الفوز بالدوري الإسباني مرتين.