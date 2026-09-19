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إيران تعلن إعدام مدان بالتجسس لصالح الموساد

  • 19 أيلول 2026
  • 11:02
إيران تعلن إعدام مدان بالتجسس لصالح الموساد

خبرني - أعلنت السلطات القضائية الإيرانية، السبت، تنفيذ حكم الإعدام بحق مواطن إيراني يدعى حسين بدران، بعد إدانته بالتجسس والتعاون الاستخباراتي لصالح جهاز الموساد الإسرائيلي.
وقالت وكالة "تسنيم" الإيرانية إن بدران أدين بتزويد الجانب الإسرائيلي بمعلومات وصفت بأنها شديدة السرية عن مواقع عسكرية ومنشآت صاروخية ونقاط لإطلاق الصواريخ في محافظة أصفهان، إضافة إلى بيانات عن العاملين فيها.

ووفق الوكالة، أقام بدران اتصالاته مع جهاز الموساد بدافع مالي، مشيرة إلى أن الأجهزة الأمنية عثرت خلال تفتيش منزله على دفتر يتضمن معلومات مصنفة "سرية للغاية" تتعلق ببرامج صاروخية، إلى جانب وحدات تخزين مشفرة ومعدات تصوير مخفية.

وأضافت أن المدان كان قد قطع اتصالاته لفترة قبل أن يحاول، مع بدء الهجمات العسكرية، إعادة التواصل مع الجانب الإسرائيلي عبر تطبيق "تلغرام"، إلا أنه ألقي القبض عليه قبل إتمام ذلك، بحسب الرواية الرسمية.

وأوضحت "تسنيم" أن تنفيذ الحكم جاء عقب رفض المحكمة العليا الطعن المقدم من المتهم، وتثبيت حكم الإعدام بصورة نهائية.

 

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