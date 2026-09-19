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أصالة تتلقى هدية استثنائية من شاب سوري كفيف في دمشق

  • 19 أيلول 2026
  • 11:00
أصالة تتلقى هدية استثنائية من شاب سوري كفيف في دمشق

خبرني - في لفتة إنسانية، التقت الفنانة السورية أصالة نصري في كواليس حفلها التاريخي الأخير بالعاصمة دمشق، شابا سوريا كفيفا، قدم لها زجاجة عطر خاصة ابتكر تركيبتها بنفسه وأطلق عليها اسمها.
وفي التفاصيل، فقد التقت أصالة صانع العطور الشاب السوري الكفيف محمد عادل، الذي أوضح أنه صمم هذه الخلطة العطرية خصيصا لها قائلا: "عملت خلطة عطر حسيتها بتلبق لك وسميتها أصالة"، مشيرا إلى أن  شقيقه الأوسط ساعده في حفر اسم "أصالة" بشكل بارز على الزجاجة. 
من جهتها، أعربت أصالة عن سعادتها البالغة بالهدية، وقامت بتجربة العطر على الفور مبدية إعجابها الشديد بمكوناته المنعشة قائلة: "حلوة كتير وفريش، وفيها برتقال كأنه"، كما أثنت على موهبة الشاب وتواضعه، وأكدت دعمها له. 

يأتي هذا اللقاء ضمن سلسلة من اللفتات الإنسانية التي شهدتها زيارة أصالة إلى سوريا، حيث أحيت أول حفل غنائي لها في دمشق بصالة الفيحاء بعد غياب استمر قرابة 15 عاما. 

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