انهيار ترابي في منطقة المشاهير بلوس أنجلوس.. والسلطات تتدخل (فيديو)

خبرني - شهدت منطقة هوليوود هيلز في مدينة لوس أنجلوس الأمريكية انهيارًا جزئيًا لأحد المنحدرات، ما تسبب في إلحاق أضرار بمنزل وإخلاء مبنى يضم 8 وحدات سكنية، دون تسجيل أي إصابات.

ووقع الانهيار بالقرب من شارع نورث ويلكوكس أفينيو، حيث أدى تحرك التربة إلى تضرر منزل يقع أسفل المنحدر، فيما قررت السلطات إخلاء المبنى السكني الموجود أعلى الموقع كإجراء احترازي لحماية السكان.

ودفعت فرق الإطفاء والإنقاذ والبحث الحضري بوحدات إلى موقع الحادث، وبدأت أعمال تدعيم المبنى المتضرر وتثبيت المنحدر، بالتزامن مع إجراء فحوصات للتربة والمنشآت من جانب إدارة البناء والسلامة في لوس أنجلوس.

وركزت فرق الطوارئ خلال عمليات التأمين على مسبح يقع أعلى المنحدر، بعد مخاوف من تأثير المياه على استقرار التربة، قبل أن يتبين لاحقًا أن السبب يعود إلى خرطوم حديقة أدى إلى امتلاء المسبح وتدفق المياه فوق المنحدر.

وأكدت إدارة الإطفاء أن الموقع أصبح مستقرًا بعد السيطرة على مصدر المياه وتقييم الأضرار، مشيرة إلى عدم الحاجة لاستمرار تدخل فرق الطوارئ، مع السماح للسكان الذين تم إجلاؤهم بالعودة إلى وحداتهم.

ووضعت السلطات علامات حمراء على منطقة المسبح وأجزاء من المبنى المتضرر، لحظر استخدامها مؤقتًا لحين الانتهاء من أعمال الفحص والتقييم النهائي.

وشاركت شرطة لوس أنجلوس وإدارة النقل في تأمين المنطقة وتنظيم حركة المرور المحيطة بموقع الانهيار، بينما لم يتم الإبلاغ عن وقوع ضحايا أو إصابات جراء الحادث.