مجموعة الخليج للتأمين – الأردن تطلق نموذجاً متكاملاً لصرف تعويضات حوادث المركبات بالتعاون مع العلاونة بي

خبرني - أطلقت مجموعة الخليج للتأمين – الأردن، بالتعاون مع العلاونة بي، نموذجاً متكاملاً لصرف تعويضات حوادث المركبات، يتيح للعملاء استلام مستحقاتهم عبر قنوات نقدية أو رقمية، ضمن تجربة موحدة تتميز بالسرعة والمرونة وسهولة الوصول.

ويمنح النموذج العميل حرية اختيار الطريقة الأنسب لاستلام التعويض؛ إما رقمياً من خلال المحفظة الإلكترونية، أو نقداً عبر فروع العلاونة للصرافة المنتشرة في مختلف أنحاء المملكة، والتي يبلغ عددها 51 فرعاً، وذلك من خلال القنوات والأنظمة الآمنة التي توفرها العلاونة بي.

وتبدأ عملية صرف التعويض بعد استكمال إجراءات التحقق والموافقة إلكترونياً، حيث يتلقى العميل رسالة نصية تتضمن المعلومات اللازمة لإتمام عملية الاستلام عبر القناة التي يختارها، دون الحاجة إلى الإجراءات الورقية التقليدية.

ويأتي إطلاق هذا النموذج ضمن استراتيجية التحول الرقمي التي تقودها مجموعة الخليج للتأمين – الأردن لتطوير تجربة العميل وتسريع إنجاز المعاملات، بدءاً من اعتماد المطالبة ووصولاً إلى صرف التعويض، مع تعزيز القدرة على تتبع العمليات ورفع مستويات الكفاءة والموثوقية.

كما يسهم النموذج في تنظيم دورة صرف التعويضات وتعزيز التكامل بين شركة التأمين وشركائها ومزودي الخدمات، من خلال تقليل الإجراءات اليدوية وتوفير مسار إلكتروني واضح وآمن، بما ينعكس بشكل مباشر على سرعة وجودة الخدمة المقدمة للعميل.

وقال الرئيس التنفيذي لمجموعة الخليج للتأمين – الأردن الدكتور علي الوزني:

«يمثل هذا التعاون خطوة مهمة ضمن مسيرة التحول الرقمي في الشركة، ونسعى من خلاله إلى تطوير تجربة عملائنا وتوفير حلول دفع أكثر سهولة وسرعة ومرونة، بما يتناسب مع احتياجاتهم، سواء من خلال الاستلام النقدي أو القنوات الرقمية. كما يسهم هذا النموذج في رفع كفاءة عمليات صرف تعويضات حوادث المركبات وتعزيز التكامل مع مزودي الخدمات والشركاء، بما ينعكس بشكل مباشر على سرعة وجودة الخدمة المقدمة للعميل».

ومن جانبه، قال الرئيس التنفيذي للعلاونة بي السيد محمد بوريني:

«يمثل هذا المشروع نموذجاً عملياً للتكامل بين قطاع التأمين والتكنولوجيا المالية، حيث طورت العلاونة بي قناة آمنة ومتكاملة تربط اعتماد التعويض لدى مجموعة الخليج للتأمين بالطريقة التي يختارها العميل لاستلام مستحقاته. كما استفدنا من شبكة العلاونة للصرافة التي تضم 51 فرعاً في مختلف أنحاء المملكة، لتمكين العملاء من استلام التعويضات نقداً بالقرب منهم، إلى جانب خيار الاستلام الرقمي من خلال المحفظة الإلكترونية. هدفنا هو أن تصل مستحقات العميل إليه بسرعة وأمان، وبأقل قدر ممكن من الإجراءات، مع توفير تجربة قابلة للتتبع والتوسع مستقبلاً».

ويعكس هذا الإطلاق رؤية مشتركة بين مجموعة الخليج للتأمين – الأردن والعلاونة بي لتوظيف التكنولوجيا في تطوير الخدمات التأمينية والمالية، وبناء حلول مترابطة وقابلة للتوسع تلبي احتياجات العملاء وتواكب متطلبات المرحلة المقبلة.

من التعويض إلى تجربة أسهل… ومن التحول الرقمي إلى قيمة حقيقية للعميل.