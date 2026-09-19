دميسي يدعو لاجتماع طارىء بعد النكسة امام الرمثا

خبرني - دعا الرئيس الفخري لنادي الوحدات، عماد الدميسي، إدارة النادي إلى عقد اجتماع طارئ، عقب خسارة الفريق أمام الرمثا، في ظل استمرار غياب الانتصارات واحتلال الوحدات المركز الثامن في الدوري الأردني.

وقال الدميسي، في منشور عبر صفحته، إنه يأمل من إدارة النادي عدم التسرع في التعاقد مع مدير فني جديد، داعيا إلى عقد اجتماع طارئ للتشاور بحضور أعضاء الإدارة ومختصين في تحليل الأداء الفني.

وأكد الدميسي أنه يتحدث بصفته رئيسا فخريا للنادي، وقبل ذلك كمشجع وداعم للوحدات، مشددا على تمسكه بالنادي وحرصه على مصلحته.

ووجه رسالة إلى جماهير الوحدات دعاهم فيها إلى الصبر، مؤكدا أن "المارد الأخضر راجع وبقوة"، وأن الفريق سيواصل السعي نحو حصد البطولات، مشددا في الوقت ذاته على منح أبناء النادي أولوية بقوله: "أولادنا أولى فينا".

كما دعا الدميسي أعضاء الهيئة العامة إلى تحري الدقة عند اختيار مجلس الإدارة، مؤكدا أن النادي "مش وراثة، النادي للمحبين له"، مشيرا إلى وجود "دماء جديدة محبة للشعار" داخل النادي، ومؤكدا استمراره في طرح رؤيته للمرحلة المقبلة.