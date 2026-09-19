جورجيا ترحل أردنيين ضمن حملة واسعة وتمنعهم من دخول البلاد

خبرني - أعلنت إدارة الهجرة التابعة لوزارة الداخلية في جورجيا، ترحيل 78 مواطنا أجنبيا من البلاد خلال الأيام الأخيرة، بينهم مواطنون أردنيون.

وقالت وزارة الداخلية الجورجية إن عمليات الترحيل جاءت بالتنسيق مع الوحدات ذات الصلة، وشملت مواطنين من الأردن والهند وتركيا ومصر وروسيا وأذربيجان وتركمانستان وكازاخستان وبيلاروسيا وباكستان وأوزبكستان وبنغلاديش وقيرغيزستان وإثيوبيا وسريلانكا ودول أخرى.

وأضافت أن الإجراءات التي اتخذتها إدارة الهجرة أسفرت عن طرد الأشخاص المذكورين من الأراضي الجورجية، وفقا للتشريعات النافذة.

وأكدت الوزارة أن الأشخاص الذين جرى ترحيلهم مُنعوا من دخول جورجيا مجددا، بموجب القوانين المعمول بها.