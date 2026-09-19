عفراء ساراتش أوغلو تحسم الجدل حول توقيفها في قضية المخدرات

خبرني - كشفت الفنانة التركية عفراء ساراتش أوغلو حقيقة الأنباء المتداولة بشأن توقيفها ضمن تحقيقات قضية مخدرات، موضحة سبب وجودها خارج تركيا.

ونفت عفراء ساراتش أوغلو ما تردد عن توقيفها على خلفية القضية، مؤكدة أنها غادرت تركيا في رحلة عمل جرى التخطيط لها منذ فترة، وأن وجودها خارج البلاد لا يرتبط بالتحقيقات الجارية.

وأوضحت الفنانة التركية عبر حسابها على إنستغرام أنها ستعود إلى تركيا في أقرب فرصة، من أجل الإدلاء بإفادتها واستكمال الإجراءات القانونية المتعلقة بالتحقيق.

وأكدت عفراء أنها تثق في سير العدالة، مشيرة إلى أن الحقائق ستظهر مع استكمال الإجراءات، وذلك بعد انتشار تقارير إعلامية أدرجت اسمها ضمن الأشخاص الذين شملتهم التحقيقات.

تفاصيل قضية المخدرات التي طالت مشاهير تركيا

جاء توضيح عفراء ساراتش أوغلو عقب الإعلان عن صدور قرارات توقيف بحق 18 شخصًا، في إطار تحقيق تجريه النيابة العامة في باكيركوي بشأن قضية مرتبطة بالمخدرات وعدد من الأسماء المعروفة في تركيا.

ووفقًا لما أعلنته النيابة العامة، كشفت التحقيقات عن أدلة تتعلق بشبهات استخدام مواد مخدرة أو منشطة، إلى جانب الاشتباه في تسهيل استخدامها أو توفير أماكن لهذا الغرض من جانب بعض الأشخاص الذين شملهم التحقيق.

وضمت قائمة الأسماء التي ارتبطت بالقضية شخصيات من مجالات مختلفة، من بينهم ممثلون ومغنون ورجال أعمال وأصحاب أعمال وشخصيات ناشطة على مواقع التواصل الاجتماعي.

وكانت تقارير إعلامية قد ذكرت اسم عفراء ساراتش أوغلو ضمن الأشخاص الذين صدر بحقهم قرار توقيف، إلا أن الفنانة نفت هذه المعلومات، موضحة أنها موجودة خارج تركيا حاليًا بسبب ارتباط مهني مخطط له مسبقًا.

وشددت عفراء على عودتها إلى البلاد للإدلاء بإفادتها، في وقت تستمر فيه الجهات المختصة في استكمال التحقيقات المتعلقة بالقضية.

وتأتي هذه التطورات بالتزامن مع ورود أسماء عدد من مشاهير تركيا في التحقيقات، وسط متابعة واسعة من وسائل الإعلام والجمهور لتفاصيل الإجراءات القانونية وما ستسفر عنه في الفترة المقبلة.