قطر تنفي تمويل حماس وتؤكد استمرار دعمها لغزة

خبرني - أكد مكتب الإعلام الدولي لدولة قطر ، مساء الجمعة 18 سبتمبر 2026 ، رفض الدوحة القاطع للتقارير والادعاءات الواردة في وسائل الإعلام الإسرائيلية بشأن المساعدات الإنسانية المقدمة إلى قطاع غزة ، مشدداً على أن هذه الادعاءات عارية تماماً عن الصحة وتأتي في سياق محاولات سياسية لتشويه الدور القطري وصرف الأنظار عن الإخفاقات الداخلية في إسرائيل.

وأوضح المكتب، في بيان رسمي أصدره ، أن دولة قطر لم تقدم في أي وقت من الأوقات أموالاً لحركة حماس ، مؤكداً أن المساعدات القطرية كانت دائماً موجهة مباشرة للشعب الفلسطيني وللأسر الأكثر احتياجاً، لتوفير المواد الأساسية كالغذائيات والدواء والوقود والكهرباء.

وأشار البيان إلى أن المساعدات القطرية على مدار السنوات الماضية جرى تقديمها عبر آليات واضحة وشفافة وبإشراف مباشر من منظمات الأمم المتحدة والتنسيق الكامل مع السلطات الإسرائيلية وأجهزتها الأمنية. وأضاف أن قطر لم تتولَ بنفسها عملية الإيصال المباشر للأموال أو المواد الميدانية، لافتاً إلى أن أي أموال قد تكون وصلت خارج هذه الآليات الرسمية لا تمت بصلة لدولة قطر أو لبرامجها الإنسانية.



كما اعتبر المكتب أن تصاعد هذه الحملات الممنهجة يرتبط باقتراب الانتخابات الإسرائيلية واستغلال بعض الأطراف السياسية لاسم قطر في السجالات الداخلية.

واختتم البيان بتأكيد الدوحة أن هذه الحملات لن تثنيها عن مواصلة تقديم الدعم الإنساني للشعب الفلسطيني في ظل الأوضاع الكارثية في غزة، إلى جانب استمرار جهودها الدبلوماسية والوساطة لترسيخ وقف إطلاق النار وتحقيق السلام العادل والمستدام.