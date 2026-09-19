الأردن يضع 15 مليار دولار على طاولة المستثمرين الأوروبيين.. ما القصة؟

خبرني - يدخل الأردن مرحلة متقدمة من التحضير لمؤتمر الاستثمار الأردني - الأوروبي، المقرر عقده في البحر الميت في 19 تشرين الثاني المقبل، بمحفظة فرص استثمارية تقترب قيمتها من 15 مليار دولار، موزعة على 15 قطاعا وقطاعا فرعيا، بهدف تحويل الشراكة مع الاتحاد الأوروبي إلى مشاريع واستثمارات فعلية تدعم النمو وتوفر فرص العمل.

وتتركز الحصة الأكبر من المحفظة في قطاعي الطاقة والتعدين بقيمة تقارب 7.1 مليارات دولار، تشمل 10 مشاريع في الغاز والطاقة الكهرومائية والرياح والهيدروجين الأخضر وتخزين الطاقة والطاقة الشمسية، إلى جانب فرص مرتبطة بالعناصر الأرضية النادرة ورمال السيليكا والبازلت.

ويطرح الأردن كذلك فرصا في النقل بقيمة 3.56 مليارات دولار، تشمل مشروعي النقل بالسكك الحديدية الخفيفة والسكك الحديدية الوطنية، فيما تبلغ قيمة مشاريع الخدمات اللوجستية نحو 1.61 مليار دولار، وتشمل مركز حدود جابر ومركز الماضونة اللوجستي وميناء معان البري ومنطقة المفرق التنموية.

وفي قطاع السياحة، تصل قيمة 3 مشاريع إلى نحو 1.08 مليار دولار، تشمل مدينة عمرة الترفيهية ومركز العبدلي للمؤتمرات ومخيم العقبة للشباب، إضافة إلى فرص بنحو 442 مليون دولار في المياه، و265 مليون دولار لـ9 مشاريع في الصناعة والاقتصاد الدائري، بينها تصنيع وتجميع المركبات الكهربائية وكيماويات الفوسفات والزراعة والتكنولوجيا النظيفة.

ويحظى المؤتمر برعاية جلالة الملك عبدالله الثاني، وبمشاركة رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، فيما تتضمن أعماله لقاءات مباشرة بين المستثمرين والشركات والحكومة، ومناقشة فرص التمويل بمشاركة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية وبنك الاستثمار الأوروبي ومؤسسة التمويل الدولية، إلى جانب توقيع اتفاقيات ومذكرات تفاهم.

وتأتي الاستعدادات للمؤتمر بمتابعة ملكية وحكومية، مع التأكيد على طرح مشاريع قابلة للتنفيذ، وتسريع تطوير البيئة الاستثمارية، وقياس نتائج المؤتمر بعد انتهائه. وتمثل قيمة الـ15 مليار دولار حجم الفرص التي سيعرضها الأردن، وليست استثمارات ملتزما بها مسبقا، فيما ترتبط الشراكة الاستراتيجية والشاملة مع الاتحاد الأوروبي بحزمة دعم تبلغ نحو 3.44 مليارات دولار.