الاردن .. سرقة (سبير) من أسفل مركبة تثير تحذيرات بين أصحاب البكبات والديانات

خبرني - تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يوثق واقعة سرقة إطار احتياطي "سبير" من إحدى المركبات، في مشهد أعاد تسليط الضوء على أساليب سرقة الإطارات الاحتياطية المثبتة أسفل المركبات.

وأظهر الفيديو شخصا يشتبه بقيامه بفك الإطار الاحتياطي المثبت أسفل المركبة، قبل الاستيلاء عليه ومغادرة المكان، وسط تحذيرات لمستخدمي البكبات والديانات من هذه الأساليب.

وبحسب ما ظهر في المقطع المتداول، يمكن الوصول إلى الإطار الاحتياطي المثبت أسفل المركبة وفكه دون لفت الانتباه، ما يجعله عرضة للاستهداف، خصوصا عند ترك المركبة لفترات طويلة في أماكن غير مراقبة.

ودعا متداولو الفيديو أصحاب البكبات والديانات والمركبات المزودة بإطارات احتياطية مثبتة أسفلها إلى تفقد "السبير" ووسيلة تثبيته بشكل مستمر، والتأكد من صعوبة العبث به أو فكه.