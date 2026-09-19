تفاصيل عزاء ودفن جثمان المرحوم العميد المتقاعد موسى المصري

خبرني - بمزيد من الحزن والاسى ينعى ال المصري في فلسطين والأردن فقيدهم المرحوم العميد الركن المتقاعد موسى المصري ( ابو كمال ) والد الدكتور كمال والمهندس بشار والمهندس محمد والدكتورة ميساء ونسرين ومنى وشقيق محمد وأحمد وإسماعيل وابراهيم واسعد والمرحوم يوسف والذي انتقل إلى رحمته تعالى امس الجمعة ويشيع جثمانه الطاهر اليوم السبت بعد صلاة الظهر من مسجد الأبرار في مرج الحمام ليوارى الثرى في مقبرة سحاب .

تقبل التعازي للرجال في جمعية أبناء حلحول ، وللنساء في دارة آل المشربش طريق المطار من الساعة ٥ إلى ٩ مساء .

إنا لله وإنا اليه راجعون