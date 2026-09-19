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  • زوار بانوراما البحر الميت يرتفعون 0.5%.. والأردنيون يتصدرون المشهد

زوار بانوراما البحر الميت يرتفعون 0.5%.. والأردنيون يتصدرون المشهد

  • 19 أيلول 2026
  • 08:58
زوار بانوراما البحر الميت يرتفعون 05 والأردنيون يتصدرون المشهد

خبرني - بلغ عدد زوار بانوراما البحر الميت 18,972 زائرا خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الحالي، مقارنة مع 18,873 زائرا خلال الفترة ذاتها من عام 2025، بارتفاع نسبته 0.5%، وفق بيانات أولية لوزارة السياحة والآثار.

وأظهرت البيانات ارتفاع عدد الزوار الأردنيين إلى 12,341 زائرا، مقارنة مع 11,033 زائرا خلال الفترة ذاتها من العام الماضي، وبنسبة نمو بلغت 11.9%.

في المقابل، تراجع عدد الزوار الأجانب إلى 6,631 زائرا، مقارنة مع 7,840 زائرا خلال الأشهر السبعة الأولى من عام 2025، بانخفاض نسبته 15.4%.

ويهدف متحف بانوراما البحر الميت إلى التعريف بالمزايا الجيولوجية والبيئية والأثرية لمنطقة البحر الميت عبر الزمن، من خلال أربعة أقسام رئيسية تتناول الأصول، والنظام البيئي، والتفاعل البشري، والبحر الميت في خطر.

وتعكس البيانات ارتفاع الإقبال المحلي على بانوراما البحر الميت خلال الفترة المذكورة، بالتزامن مع تراجع أعداد الزوار الأجانب.

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