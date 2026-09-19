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  • سي إن إن: انقلاب كبير في المزاج الأميركي تجاه إسرائيل.. والتأييد يتراجع بشكل غير مسبوق

سي إن إن: انقلاب كبير في المزاج الأميركي تجاه إسرائيل.. والتأييد يتراجع بشكل غير مسبوق

  • 19 أيلول 2026
  • 08:56
سي إن إن انقلاب كبير في المزاج الأميركي تجاه إسرائيل والتأييد يتراجع بشكل غير مسبوق

خبرني - كشفت شبكة سي إن إن عن تحوّل واسع في مواقف الرأي العام الأميركي تجاه إسرائيل، واصفة ما تشهده الولايات المتحدة بأنه «تغير هائل وجيلي» في نظرة الأميركيين إليها.


وبحسب استطلاعات وبيانات عرضتها الشبكة، تراجعت نسبة الأميركيين الذين ينظرون بإيجابية إلى إسرائيل من 75% عام 2021 إلى 46% في 2026، فيما بات نحو 60% من البالغين الأميركيين ينظرون إليها بصورة سلبية.

ويبدو التحول أكثر وضوحًا بين الأجيال الشابة، إذ تصل نسبة النظرة السلبية تجاه إسرائيل إلى نحو 70% بين الأميركيين دون سن الخمسين.


وأشارت سي إن إن إلى أن التراجع لم يعد محصورًا في أوساط الديمقراطيين، بل أصبح ظاهرًا على مستوى الرأي العام الأميركي بصورة أوسع، في تحول لافت مقارنة بمستويات التأييد المرتفعة التي حظيت بها إسرائيل خلال السنوات الماضية.

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