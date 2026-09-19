مدفعية الاحتلال تقصف مواصي رفح وانفجارات ناجمة عن نسف منازل شمال القطاع

خبرني - يواصل جيش الاحتلال الاسرائيلي خروقاته لملف وقف إطلاق النار في يومه 346 في مختلف مناطق قطاع غزة .

وادّت الخروقات الاسرائيلية خلال الـ24 ساعة الماضية الى استشهاد ثلاثة مواطنين واصابة أعداد أخرى بجراح في مختلف مناطق القطاع.

واغتال جيش الاحتلال حمادة الرفاعي وهو الناجي الوحيد من عائلته التي تعرضت للقصف خلال الحرب .

كما اغتال جيش الاحتلال بمدينة غزة الشاب حذيفة عوض بقصف خيمته في شارع الجلاء بمدينة غزة.

وأعلنت مصادر طبية في مشفى الأقصى بدير البلح استشهاد كرم مسعد المسارعة متأثرًا بإصابته برصاص جيش الاحتلال في شارع جولس بمخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

وفجر اليوم أصيبت سيدة فلسطينية بالرصاص في فمها بمواصي خان يونس .

وأطلقت الطائرات المسيرة "الكواد كابتر" النار تجاه المنازل القريبة من "الخط الأصفر" شرق حي التفاح شرق غزة.

وقصفت مدفعية الاحتلال مواصي مدينة رفح جنوب قطاع غزة بالتزامن مع إطلاق نار كثيف.

ونفذ جيش الاحتلال عمليات نسف لمبانٍ سكنية شمالي قطاع غزة.

الاحصائيات

ومنذ وقف إطلاق النار (11 أكتوبر) بلغ إجمالي عدد الشهداء: 1386 شهيدا إضافة إلى 4784 مصابا وإجمالي حالات الانتشال: 831 شهيدا.

وبلغ عدد الشهداء منذ بداية العدوّان الاسرائيلي في السابع من أكتوبر 2023: 73821 شهيدا 174897 مصابا.