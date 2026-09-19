محمد رمضان يطرح «My Lady» مع مراد بمزيج عربي وإسباني

خبرني - أطلق محمد رمضان أحدث أعماله الغنائية «My Lady» بمشاركة الفنان المغربي الإسباني مراد، في تعاون يجمع بين الطابعين العربي والإسباني.

وتأتي الأغنية من كلمات مصطفى حدوتة، بينما تولى أوريو مهمة التوزيع الموسيقي، وتتنقل بين المقاطع العربية والأجزاء التي يقدمها مراد باللغة الإسبانية.

ويعتمد العمل على أجواء غنائية رومانسية، إذ يتناول كلمات موجهة إلى امرأة تتميز بالجمال والحضور والكاريزما، مع استخدام عبارات تجمع بين العربية والإنجليزية في بعض أجزاء الأغنية.

شراكة محمد رمضان مع Music Nation

ويأتي طرح «My Lady» بعد إعلان محمد رمضان توقيع شراكة استراتيجية مع مؤسسة Music Nation الإماراتية، بهدف إدارة الحقوق الجماعية والمجاورة المرتبطة بأعماله الموسيقية وتسجيلاته الصوتية وأدائه على المستويين المحلي والدولي.

وكان رمضان قد كشف عن الشراكة عبر مقطع فيديو نشره على حسابه في إنستغرام، موضحًا أنه يسعى باستمرار إلى تطوير مشواره الموسيقي والوصول بأعماله إلى جمهور أوسع.

وأشار إلى أن التعاون مع كيان متخصص في صناعة الموسيقى يمثل خطوة لدعم أعماله وحماية حقوقه الفنية، معربًا عن تطلعه إلى توسيع حضور الموسيقى العربية على الساحة العالمية.

محمد رمضان في موسم رمضان 2027

وعلى صعيد الدراما، يستعد محمد رمضان للمشاركة في موسم رمضان 2027 من خلال مسلسل «عشماوي»، الذي يتولى إنتاجه صادق الصباح، فيما كتب السيناريو محمد إسماعيل أمين، ويخرجه بيتر ميمي.

ويشارك في بطولة المسلسل إلى جانب محمد رمضان كل من مي عمر وباسم سمرة، بينما يظهر المخرج محمد سامي ضمن الأحداث كضيف شرف في تجربة تمثيلية. ومن المنتظر عرض مسلسل «عشماوي» عبر قنوات MBC خلال موسم رمضان 2027