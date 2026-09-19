وسط تشديد العقوبات الأمريكية.. تركيا تلغي ترخيص بنك إيراني

خبرني - ألغت تركيا ترخيص بنك إيراني في إسطنبول، وسط تشديد العقوبات الأمريكية على طهران.

وأفاد إشعار نشر في الجريدة الرسمية، السبت، بأن هيئة تنظيم ومراقبة المصارف التركية ألغت ترخيص تشغيل فرع بنك ملت الإيراني في إسطنبول، في وقت تسعى الولايات المتحدة لزيادة الضغوط الاقتصادية على طهران.

وجاء في الإعلان "تقرر إلغاء ترخيص تشغيل بنك ملت، مقره الرئيسي طهران، الفرع المركزي في إسطنبول بتركيا"، دون الإشارة إلى الإجراءات الأمريكية أو أي مشكلات تشغيلية.

وأضاف الإشعار أن القرار اتُخذ بموجب بند في قانون البنوك التركي يسمح بإلغاء أو سحب ترخيص أي بنك إذا اعتُبر أن استمراره في العمل يشكل خطرا على حقوق المودعين أو أمن واستقرار النظام المالي.

وفي وقت سابق من الشهر، فرضت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات على بنك استثماري تركي صغير وشركتين تابعتين له.

كما ذكرت وزارة الخزانة أن تركيا وعمان قررتا وقف رحلات شركة الطيران الإيرانية ماهان إير إلى البلدين، وذلك نتيجة للمناقشات التي جرت مع كلا البلدين بشأن الامتثال للإجراءات الأمريكية ضد إيران.