رامز جلال يلبي رغبة طفل خلال أداء مناسك العمرة

خبرني - حرص الفنان رامز جلال على إسعاد طفل قابله خلال أداء مناسك العمرة، بعدما طلب الصغير التقاط صورة معه دون أن يكون بحوزته هاتف.

ونشر رامز جلال الصورة عبر حسابه على منصة «X»، موضحًا أن الطفل طلب التصوير معه، لكنه لم يكن يحمل هاتفًا في ذلك الوقت، وكتب: «الطفل المجهول أبوضحكة جنان، طلب مني نتصور بس مكانش معاه موبايل، يا رب الصورة توصله».

وتفاعل رامز مع الموقف بطريقة عفوية، إذ التقط صورة مع الطفل بهاتفه الخاص، ثم شاركها عبر حسابه على مواقع التواصل الاجتماعي، على أمل أن تصل إليه ويحتفظ بالذكرى.

على جانب آخر، طرح رامز جلال البرومو التشويقي الأول لفيلمه الجديد «بيج رامي»، الذي يشارك في بطولته عدد من الفنانين، من بينهم بسمة بوسيل في أولى تجاربها التمثيلية.

وتكشف المشاهد الأولى عن طفل كثير الشغب والمقالب، يدخل في مواقف متكررة تسبب الإزعاج لمن حوله. وتتغير حياته بعدما يتناول دواءً غامضًا يؤدي إلى تحوله بشكل مفاجئ إلى رجل بالغ، وهي الشخصية التي يجسدها رامز جلال.

ويجد بطل الأحداث نفسه بعد التحول أمام مواقف متلاحقة، خاصة مع عدم قدرة المحيطين به على التعرف إليه، بينما يحاول التأقلم مع هيئته الجديدة، وهو ما يفتح الباب أمام مجموعة من المفارقات الكوميدية.

وتدور أحداث «بيج رامي» في إطار يجمع بين الكوميديا والرومانسية، حيث يدخل رامز جلال في علاقة عاطفية مع الشخصية التي تقدمها بسمة بوسيل، لتتطور بينهما الأحداث وسط عدد من المواقف والمفارقات.

ويقدم الفيلم مجموعة من التحديات التي تواجه العلاقة بين بطلي العمل، إلى جانب خط درامي يرتبط بسر طاقية الإخفاء، بما يضيف جانبًا من الخيال إلى الأحداث الكوميدية.

ويضم الفيلم في بطولته إلى جانب رامز جلال وبسمة بوسيل كلًا من محمد أنور، ومحمد عبدالرحمن توتا، ونسرين أمين، ومحمود حافظ، وهدى الإتربي.

والفيلم من تأليف فاروق هاشم ومصطفى عمر، وإخراج محمود كريم، وإنتاج وليد صبري.