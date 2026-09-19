«وول ستريت» تغلق على تباين مع تراجع أسعار النفط

خبرني - اختتمت "وول ستريت" أسبوعا اتسم بتقلبات حادة بأداء متحفظ الجمعة.

يأتي ذلك مع تجاوز عوائد سندات الخزانة الأمريكية القياسية خمسة بالمئة وتراجع أسعار النفط الخام عن مكاسب حققتها في وقت سابق، لكنها ظلت فوق 100 دولار للبرميل، مما أبقى مخاوف التضخم في صدارة الاهتمامات.

وساعد ارتفاع أسهم شركات أشباه الموصلات الأسهم الأمريكية على تجنب موجة بيع حادة.

وقال تشاك كارلسون، الرئيس التنفيذي لشركة هوريزون إنفستمنت سيرفيسيز في هاموند بولاية إنديانا "يبدو الأمر وكأن الجميع تقريبا وصلوا إلى نهاية الأسبوع وقد استنفدوا طاقتهم من كل الأنشطة التي شهدها، فقرروا التزام الحذر في هذه المرحلة"، وفق "رويترز".

وما زالت المخاوف بشأن التضخم مستمرة، إذ وصلت أسعار النفط الخام فوق 100 دولارا للبرميل عند التسوية، لكنها تراجعت عن أعلى مستوياتها خلال الجلسة.

ووفقا لبيانات أولية، ارتفع المؤشر ستاندرد اند بورز 500 بواقع 11.53 نقطة، أو 0.12 بالمئة، إلى 7647.19 نقطة، وصعد المؤشر ناسداك المجمع 92.72 نقطة، أو 0.35 بالمئة، إلى 26511.01 نقطة. وانخفض المؤشر داو جونز الصناعي 114.74 نقطة، أو 0.22 بالمئة، إلى 51663.30 نقطة.