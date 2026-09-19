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مقتل المقدسية (أم راجي) بعد أيام من اختفائها.. اعترافات تكشف تفاصيل الجريمة

  • 19 أيلول 2026
  • 08:16
مقتل المقدسية أم راجي بعد أيام من اختفائها اعترافات تكشف تفاصيل الجريمة

خبرني - عُثر في مدينة القدس المحتلة، السبت، على جثة المقدسية فاطمة الرجبي، البالغة من العمر 61 عاما، والمعروفة باسم "أم راجي"، مقتولة داخل أحد المنازل السكنية، بعد أيام من اختفائها في بلدة العيزرية شرق القدس.

وقالت شرطة الاحتلال الإسرائيلي إنها اعتقلت رجلا في الستينيات من عمره، من سكان شرقي القدس، للاشتباه بارتكابه جريمة القتل والتورط فيها.

وبحسب مصادر محلية، فإن المشتبه به اختطف "أم راجي" عقب مشاركتها في تغسيل متوفاة داخل مستشفى المقاصد، قبل أن ينقلها إلى منزله، حيث أقدم على قتلها باستخدام أداة حادة. وأضافت المصادر أن شبانا من المنطقة عثروا على المشتبه به، الذي اعترف أمامهم بارتكاب الجريمة، قبل تسليمه إلى السلطات.

ونُقلت جثة الضحية إلى معهد الطب الشرعي "أبو كبير" لاستكمال الفحوص والتحقيقات، فيما فرضت سلطات الاحتلال أمرا بحظر النشر حول تفاصيل القضية.

من جهته، أكد مجلس عائلة الرجبي الرفاعي في القدس العثور على جثمان "أم راجي" مقتولة، مشيرا إلى اعتراف المشتبه به بارتكاب الجريمة، ومطالبا الجهات المختصة بمواصلة التحقيق وتطبيق أقصى العقوبات القانونية بحقه.

ودعا المجلس أبناء العائلة إلى ضبط النفس والامتثال للقانون، محذرا من أي ردود فعل قد تسيء إلى قضية الفقيدة، ومؤكدا تمسك العائلة بتحقيق القصاص العادل عبر الجهات القضائية بعيدا عن الانتقام الشخصي، فيما أعرب عن شكره لكل من شارك في عمليات البحث والمتابعة منذ فقدانها في 13 أيلول.

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