تحرك أردني ينهي معاناة مواطن في السعودية.. نقل العتوم لاستكمال علاجه

خبرني - تابع رئيس لجنة الأخوة البرلمانية الأردنية السعودية، النائب عبدالباسط الكباريتي، حالة المواطن الأردني عدي محمد العتوم، الذي يتلقى العلاج في المملكة العربية السعودية، عقب مناشدة والده للمساعدة في تأمين العلاج اللازم لنجله.

وتواصل الكباريتي مع السفير الأردني لدى السعودية هيثم أبو الفول، للاطلاع على آخر مستجدات الحالة والإجراءات المتخذة، حيث أكد السفير أن السفارة تابعت القضية منذ إبلاغها بها، وتواصلت مع الجهات المختصة وشركة التأمين لاستكمال إجراءات نقل المريض.

وأوضح أبو الفول أن شركة التأمين وافقت على نقل العتوم، فيما جرى التنسيق بين المستشفيين، ليتم نقله بعد منتصف الليل إلى مستشفى آخر لاستكمال علاجه، مؤكدا استمرار السفارة في متابعة حالته والتنسيق مع شقيقه الموجود في الرياض والمستشفى لتسهيل إجراءات دخوله ومواصلة علاجه.

وثمّن الكباريتي جهود السفير وطاقم السفارة الأردنية في الرياض، مؤكدا أهمية التنسيق بين الجهات المعنية في التعامل مع الحالات الإنسانية الطارئة، كما أعرب عن شكره للمملكة العربية السعودية والجهات المختصة فيها على تعاونها وتجاوبها في متابعة حالة المواطن الأردني وتسهيل إجراءات علاجه.

وأكد الكباريتي أن متابعة حالة العتوم تأتي في إطار دور مجلس النواب في متابعة قضايا المواطنين والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، معربا عن أمله في أن يمن الله عليه بالشفاء العاجل والعودة سالما إلى أهله.