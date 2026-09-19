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الاردن .. طقس معتدل في أغلب المناطق حتى الثلاثاء

  • 19 أيلول 2026
  • 08:08
الاردن طقس معتدل في أغلب المناطق حتى الثلاثاء

خبرني - يكون الطقس السبت، معتدل الحرارة في أغلب المناطق، وحارا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة، تنشط أحيانًا.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم بين 29- 17 درجات مئوية، وفي غرب عمان 26 - 14 ، وفي المرتفعات الشمالية 24- 13، وفي مرتفعات الشراة 26 - 11 ، وفي مناطق البادية 33 - 13، وفي مناطق السهول 30 - 14 ، وفي الأغوار الشمالية 35 - 19 ، وفي الأغوار الجنوبية 38 - 23 ، وفي البحر الميت 37 - 22، وفي خليج العقبة 37- 23 درجة مئوية.

بحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية، يطرأ الأحد ارتفاع قليل على درجات الحرارة، ويكون الطقس معتدل الحرارة في أغلب المناطق، وحارا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.

ويطرأ الاثنين ارتفاع قليل آخر على درجات الحرارة، ويكون الطقس معتدل الحرارة في أغلب المناطق، وحارا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات عالية، وتكون الرياح شمالية شرقية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة.

ويستمر الطقس الثلاثاء معتدل الحرارة في أغلب المناطق، وحارا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.

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