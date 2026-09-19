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الأردن.. تجار يمتنعون عن بيع الدخان وسط أنباء عن رفع أسعاره

  • 19 أيلول 2026
  • 07:11
الأردن تجار يمتنعون عن بيع الدخان وسط أنباء عن رفع أسعاره

خبرني - امتنع بعض التجار عن بيع أصناف من الدخان في السوق المحلية، وسط تداول معلومات عن توجه شركات دخان إلى رفع أسعار عدد من الأصناف خلال الأيام المقبلة، بما يتراوح بين 5 و10 قروش للعلبة الواحدة.

ويأتي امتناع بعض التجار عن البيع ترقباً للأسعار الجديدة، إذ يتيح الاحتفاظ بالكميات المشتراة بالسعر القديم وإعادة بيعها بعد دخول أي زيادة محتملة حيز التنفيذ تحقيق هامش ربح إضافي.

ولم يصدر حتى الآن إعلان رسمي يؤكد الزيادة الجديدة أو يحدد الأصناف التي ستشملها وموعد بدء تطبيقها وفق خبرني، فيما تترقب الأسواق قوائم الأسعار التي قد تصدرها الشركات خلال الأيام المقبلة.

وكانت أسعار عدد من أصناف السجائر قد شهدت زيادات متتالية منذ بداية عام 2026، إذ ارتفعت بعض الأصناف في كانون الثاني بنحو 10 إلى 20 قرشاً للعلبة، قبل أن تطاول زيادات لاحقة أصنافاً أخرى.

وفي حال تطبيق الزيادة المتداولة، تكون بعض أصناف السجائر قد شهدت أربع تعديلات سعرية خلال عام واحد.

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