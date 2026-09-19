قاليباف يقول إن عصر استهداف المقاتلات الأمريكية بدأ

خبرني - قال رئيس مجلس الشورى الإيراني محمد باقر قاليباف إن استهداف مقاتلات إف-35 وإف-15 أصبح "واقعاً يومياً"، فيما أعلنت السعودية زوال الخطر بعد إنذارات جوية في الرياض والخرج، بالتزامن مع سماع دوي انفجارين في العاصمة.

وكتب قاليباف عبر حسابه على موقع إكس: ""عصر استهداف مقاتلاتكم من طراز إف-35 وإف-15 بدأ، واضطراركم إلى الاكتفاء بوصفها بأنها تضررت. ما كان كابوساً مرعباً بات واقعاً يومياً. تعايشوا معه"".

وتأتي تصريحاته وسط تصاعد المواجهات بين السعودية والحوثيين في اليمن، الذين أعلنوا هذا الأسبوع إسقاط مقاتلة سعودية من طراز إف-15 فوق محافظة مأرب.