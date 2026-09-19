تشيلسي يسقط بثلاثية أمام برينتفورد ويزيد الضغوط على ألونسو

خبرني - وجه نادي برينتفورد صفعة قوية لطموحات تشيلسي بالفوز عليه بثلاثية نظيفة (3-0) على ملعب "جي تيك كوميونيتي"، مؤكدا أن البلوز تحت قيادة المدرب الإسباني تشابي ألونسو ما زالوا في المراحل الأولى المعقدة من عملية إعادة بناء الفريق، وسط شكوك تحيط بمرونته التكتيكية وجاهزيته للمنافسة هذا الموسم.

تأتي هذه الهزيمة القاسية امتدادا لسلسلة نتائج مخيبة عقب السقوط أمام أرسنال وهال سيتي، ليتجمد رصيد تشيلسي عند فوزين فقط من أول خمس مباريات في الدوري الإنجليزي الممتاز، مع استقبال شباكه هدفين على الأقل في كل مواجهة.