تشيلسي يسقط بثلاثية أمام برينتفورد ويزيد الضغوط على ألونسو

خبرني - وجه نادي برينتفورد صفعة قوية لطموحات تشيلسي بالفوز عليه بثلاثية نظيفة (3-0) على ملعب "جي تيك كوميونيتي"، مؤكدا أن البلوز تحت قيادة المدرب الإسباني تشابي ألونسو ما زالوا في المراحل الأولى المعقدة من عملية إعادة بناء الفريق، وسط شكوك تحيط بمرونته التكتيكية وجاهزيته للمنافسة هذا الموسم.
تأتي هذه الهزيمة القاسية امتدادا لسلسلة نتائج مخيبة عقب السقوط أمام أرسنال وهال سيتي، ليتجمد رصيد تشيلسي عند فوزين فقط من أول خمس مباريات في الدوري الإنجليزي الممتاز، مع استقبال شباكه هدفين على الأقل في كل مواجهة.
لم يقدم هجوم تشيلسي ما يشفع له أمام برينتفورد في ظل غياب جواو بيدرو، كما أن خط وسط الفريق لم يستطع الصمود دون الإكوادوري المميز مويسيس كايسيدو.
وكان لغياب ريس جيمس، الذي أصبح أمرا شبه معتاد في السنوات الأخيرة، أثر واضح أيضا.
أبرز علامات الاستفهام والتحديات
- غياب التوازن والعمق: كشفت المباراة مدى هشاشة التشكيلة في غياب عناصر محورية؛ حيث انهار الهجوم بغياب جواو بيدرو وفقد الوسط اتزانه دون مويسيس كايسيدو، فضلا عن التأثير المتواصل لغياب ريس جيمس.
- خيارات تكتيكية محيرة: أثارت قرارات ألونسو التكتيكية تساؤلات واسعة، أبرزها سحب المهاجم الصريح الوحيد داني ويلبيك والدفع بالشاب جيوفاني كويندا والفريق متأخر بهدف، إلى جانب تهميش دور البرازيلي الموهوب إستيفاو كبديل لدقائق معدودة.
- سباق المربع الذهبي: يضع هذا الأداء تشيلسي أمام واقع صعب يجعل حجز مقعد مؤهل لدوري أبطال أوروبا مهمة شاقة وغير مضمونة، ما لم تستغل إدارة ألونسو فترة التوقف الدولي لتصحيح المسار وإعادة هيكلة المنظومة الدفاعية والهجومية.
وتزيد هذه الخسارة الضغوط على تشيلسي في مرحلة مبكرة من الموسم، بعدما كشفت مواجهة برينتفورد عن مشكلات دفاعية وصعوبة في ترجمة فترات الاستحواذ إلى فرص مؤثرة. وفي المقابل، خرج برينتفورد بفوز مستحق عزز به انطلاقته، مستفيدا من تنظيمه الجيد وفاعليته أمام المرمى.