واشنطن بوست : عدد قتلى القوات الأمريكية بحرب إيران يفوق ما أعلنه البنتاجون

خبرني - ذكرت صحيفة واشنطن بوست اليوم الجمعة ​أن عدد القتلى في صفوف ‌القوات الأمريكية خلال الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران يفوق ما أعلنته وزارة ​الدفاع (البنتاجون).

ونقلت الصحيفة عن خمسة مسؤولين ⁠لم تكشف هوياتهم قولهم إن ​هناك ما لا يقل عن 22 حالة ​وفاة عسكرية، بزيادة أربع حالات عن الوارد في البيانات المتاحة في قاعدة البيانات ​العامة للبنتاجون.

وذكرت الصحيفة أيضا، نقلا ​عن مسؤول آخر لم تكشف هويته، أن ‌ليس ⁠كل الوفيات التي لم يُكشف عنها مرتبطة بشكل مباشر بالصراع المستمر منذ أشهر، لكنها شملت أفرادا ​أمريكيين كانوا ​في ⁠الشرق الأوسط في ظل الأعمال القتالية المتواصلة.

ووصف هيجسيث، في ​منشور على إكس، التقرير ​بأنه "كذبة ⁠كاملة".

ولم ترد الصحيفة بعد على طلب للتعليق. وقالت الصحيفة في تقريرها ⁠إن ​البنتاجون رفض الرد على ​أسئلتها بشأن التباين في حصر الخسائر البشرية، بحسب رويترز.