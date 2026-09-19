واشنطن بوست : عدد قتلى القوات الأمريكية بحرب إيران يفوق ما أعلنه البنتاجون

خبرني - ذكرت صحيفة واشنطن بوست اليوم الجمعة أن عدد القتلى في صفوف القوات الأمريكية خلال الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران يفوق ما أعلنته وزارة الدفاع (البنتاجون).
ونقلت الصحيفة عن خمسة مسؤولين لم تكشف هوياتهم قولهم إن هناك ما لا يقل عن 22 حالة وفاة عسكرية، بزيادة أربع حالات عن الوارد في البيانات المتاحة في قاعدة البيانات العامة للبنتاجون.
وذكرت الصحيفة أيضا، نقلا عن مسؤول آخر لم تكشف هويته، أن ليس كل الوفيات التي لم يُكشف عنها مرتبطة بشكل مباشر بالصراع المستمر منذ أشهر، لكنها شملت أفرادا أمريكيين كانوا في الشرق الأوسط في ظل الأعمال القتالية المتواصلة.
ووصف هيجسيث، في منشور على إكس، التقرير بأنه "كذبة كاملة".
ولم ترد الصحيفة بعد على طلب للتعليق. وقالت الصحيفة في تقريرها إن البنتاجون رفض الرد على أسئلتها بشأن التباين في حصر الخسائر البشرية، بحسب رويترز.