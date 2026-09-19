متنكرا في زي امرأة.. القبض على رجل يُشتبه في قتله عشرات الأشخاص

خبرني - قالت الشرطة في البرازيل إنها تمكنت من القبض على رجل يشتبه في قتله عشرات الأشخاص منذ مايو/أيار الماضي بعد مطاردة استمرت 30 ساعة.

وأوضحت الشرطة أن المشتبه به كان يرتدي زي امرأة عندما تم القبض عليه كما كان يحمل طفلا، تبين لاحقا أنه ليس من أقاربه.