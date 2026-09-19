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  • متنكرا في زي امرأة.. القبض على رجل يُشتبه في قتله عشرات الأشخاص

متنكرا في زي امرأة.. القبض على رجل يُشتبه في قتله عشرات الأشخاص

  • 19 أيلول 2026
  • 01:04
متنكرا في زي امرأة القبض على رجل يُشتبه في قتله عشرات الأشخاص

خبرني  - قالت الشرطة في البرازيل إنها تمكنت من القبض على رجل يشتبه في قتله عشرات الأشخاص منذ مايو/أيار الماضي بعد مطاردة استمرت 30 ساعة.

وأوضحت الشرطة أن المشتبه به كان يرتدي زي امرأة عندما تم القبض عليه كما كان يحمل طفلا، تبين لاحقا أنه ليس من أقاربه.

وأظهر مقطع مصور المشتبه به وهو يرتدي فستانا أسود وشعرا مستعارا، بينما كان يبتسم خلال التصوير.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن المشتبه به يُدعى جورلان لوبيس دا سيلفا، ويبلغ من العمر 33 عاما، ويشتبه في قتله ما لا يقل عن 16 شخصا في منطقة مولونجو بولاية بارايبا شمال شرقي البرازيل.

ونقلت تقارير وسائل إعلام عن شرطة الولاية أن دا سيلفا اعترف بارتكاب 11 جريمة قتل أخرى.

وذكرت وسائل إعلام أن دا سيلفا نفى أن يكون عنصرا في عصابة إجرامية، قائلا إن جميع ضحاياه على صلة بعالم الجريمة، وأنه كان ينفذ العدالة ردا على تهديدات ضده وضد عائلته.

وأضاف أنه لم يقتل أي عائل لأسرة أو أم، كما نفى أن يكون لديه عداء ضد المجتمع.

وذكر دا سيلفا أنه ارتكب جريمته الأولى عندما كان في عمر 13 عاما.

وتتهم الشرطة دا سيلفا بعضوية عصابة إجرامية قتلت عشرات الأشخاص في المنطقة، وألقت القبض على شخصين آخرين يشتبه في أنهما ينتميان لنفس العصابة.

ونجح دا سيلفا في الفرار من الشرطة قبل أسابيع بعد مواجهة مع قوات الأمن. وبعدها صادرت الشرطة سترات واقية من الرصاص، وبندقية آلية وأكثر من 100 طلقة، والتي أقر دا سيلفا لاحقا أنها خاصة به.

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