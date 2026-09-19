ترمب : أمريكا والدنمرك توصلتا لاتفاق بشأن جرينلاند

خبرني - قال الرئيس الأمريكي دونالد ترمب يوم الجمعة إن الولايات المتحدة والدنمرك وجرينلاند أبرمت اتفاقية تنص على قيام الولايات المتحدة بتعزيز وجودها العسكري بشكل كبير في الجزيرة، مع منع أعداء الولايات المتحدة من إنشاء قواعد خاصة بهم هناك.
وفي منشور على منصة تروث سوشال، كتب الرئيس الأمريكي أنه لن يتمكن أي من أعداء الولايات المتحدة من القيام باستثمارات حساسة في الجزيرة دون موافقة الولايات المتحدة، وأن الاتفاقية لا تنص على تاريخ انتهاء صلاحية.
وكتب ترمب "بناء على توجيهاتي، عملنا مع ممثلي الدنمرك وجرينلاند لضمان أن تتمتع الولايات المتحدة إلى الأبد بالقدرة الكاملة على القيام بما هو ضروري في جرينلاند من أجل ضمان ودفاع عن أمن جرينلاند والولايات المتحدة الأمريكية".
وأضاف "بالإضافة إلى ذلك، من الآن فصاعدا، لن يتمكن أي خصم للولايات المتحدة أبدا من إقامة قاعدة في جرينلاند، أو التواجد عسكريا فيها، أو القيام باستثمارات حساسة فيها، دون موافقتنا الصريحة والكتابية".
وفي وقت سابق من يوم الجمعة، أفادت رويترز حصريا بأن الولايات المتحدة وجرينلاند تقتربان من إبرام اتفاق بشأن الجزيرة من شأنه أن يؤدي إلى زيادة الوجود العسكري الأمريكي، لكنه سيبقى بعيد كل البعد عن حلم ترمب الذي طالما راوده بالاستحواذ على الجزيرة لصالح الولايات المتحدة.