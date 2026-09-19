ترمب : أمريكا والدنمرك توصلتا لاتفاق بشأن جرينلاند

خبرني - قال الرئيس الأمريكي دونالد ترمب يوم الجمعة إن الولايات المتحدة والدنمرك ​وجرينلاند أبرمت اتفاقية تنص على قيام الولايات ‌المتحدة بتعزيز وجودها العسكري بشكل كبير في الجزيرة، مع منع أعداء الولايات المتحدة من إنشاء قواعد خاصة ​بهم هناك.

وفي منشور على منصة تروث ​سوشال، كتب الرئيس الأمريكي أنه لن يتمكن ⁠أي من أعداء الولايات المتحدة من القيام ​باستثمارات حساسة في الجزيرة دون موافقة الولايات المتحدة، ​وأن الاتفاقية لا تنص على تاريخ انتهاء صلاحية.

وكتب ترمب "بناء على توجيهاتي، عملنا مع ممثلي الدنمرك وجرينلاند لضمان ​أن تتمتع الولايات المتحدة إلى الأبد بالقدرة ​الكاملة على القيام بما هو ضروري في جرينلاند من ‌أجل ⁠ضمان ودفاع عن أمن جرينلاند والولايات المتحدة الأمريكية".

وأضاف "بالإضافة إلى ذلك، من الآن فصاعدا، لن يتمكن أي خصم للولايات المتحدة أبدا من إقامة قاعدة ​في جرينلاند، ​أو التواجد ⁠عسكريا فيها، أو القيام باستثمارات حساسة فيها، دون موافقتنا الصريحة والكتابية".

وفي وقت ​سابق من يوم الجمعة، أفادت رويترز ​حصريا بأن ⁠الولايات المتحدة وجرينلاند تقتربان من إبرام اتفاق بشأن الجزيرة من شأنه أن يؤدي إلى زيادة ⁠الوجود ​العسكري الأمريكي، لكنه سيبقى بعيد ​كل البعد عن حلم ترمب الذي طالما راوده بالاستحواذ على ​الجزيرة لصالح الولايات المتحدة.