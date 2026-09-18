ديمبيلي يتجاهل مواطنه مبابي ويكشف عن مرشحه المفضل للفوز بالكرة الذهبية

خبرني - يشهد السباق نحو جائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب كرة قدم في العالم هذا العام منافسة محتدمة ترافقت مع سجالات وآراء متباينة بين نخبة نجوم العالم.

فبينما يرى كل من مهاجم ريال مدريد ومنتخب فرنسا كيليان مبابي، ونجم برشلونة والمنتخب الإسباني لامين جمال، أنهما الأحق بالجائزة، اتخذ نجم باريس سان جيرمان عثمان ديمبيلي موقفا مغايرا تماما، حيث تحفظ على ترشيح نفسه، مفضلا ترشيح زميله في الفريق للفوز بالجائزة المرموقة.

وتجاهل ديمبيلي مواطنه وزميله في المنتخب الفرنسي كيليان مبابي حين رشح زميله في الفريق الباريسي، الجورجي خفيشا كفاراتسخيليا، للفوز بالكرة الذهبية لهذا العام.

وفي تصريحات نقلتها قناة "ليغ 1" الفرنسية، قال ديمبيلي، الفائز بالكرة الذهبية في العام الماضي والمرشح أيضا لنيل الجائزة هذا العام: "شخصيا، لا أحبذ فكرة ترشيح نفسي للجائزة فالأمر معقد. الأهم بالنسبة لي هو اللحظات التي أقضيها مع زملائي في الملعب، لحظات الفوز بالألقاب والاحتفال مع باريس سان جيرمان، تلك هي اللحظات الأجمل على الإطلاق".

وتابع المهاجم الفرنسي مشيدا بزميله الجورجي: "بالنسبة لي، يعد كفاراتسخيليا أفضل لاعب في العالم، وسأكون سعيدا للغاية إذا فاز بالكرة الذهبية لأنه يستحقها بجدارة بعدما قدم موسما استثنائيا".

وأكد "لو كان الأمر بيدي لمنحت الجائزة لكفاراتسخيليا".

وكان كفاراتسخيليا قد قدم مستويات لافتة مع النادي الباريسي، مساهما في قيادة الفريق للتتويج بلقبي الدوري الفرنسي ودوري أبطال أوروبا، حيث خاض 48 مباراة في مختلف المسابقات، سجل خلالها 19 هدفا وصنع 11 أخرى.