إضافة إلى القرفة.. 4 توابل غنية بمضادات الأكسدة

خبرني - لا تقتصر التوابل الغنية بمضادات الأكسدة على القرفة، إذ تحتوي أنواعاً أخرى شائعة على مركبات نباتية قد تساعد في مقاومة الإجهاد التأكسدي والالتهابات.

وبحسب موقع "هيلث"، إليك أبرز التوابل الغنية بمضادات الأكسدة:

القرنفل

يحتوي القرنفل المطحون على مركبات مضادة للأكسدة، أبرزها: اليوجينول، والفلافونويدات، وحمض الغاليك. وتشير أبحاث إلى أن هذه المركبات قد تمتلك خصائص مضادة للبكتيريا، فيما يمكن إضافة كميات صغيرة من القرنفل إلى الزبادي، ودقيق الشوفان، والمخبوزات، أو المشروبات الساخنة.

ولكن الإفراط في تناوله، خاصة بجرعات مركزة، قد يسبب أضرارًا للكبد، لذلك ينبغي توخي الحذر لدى الأشخاص الذين يعانون من مشكلات كبدية.

الكركم

يُعد الكركمين أبرز المركبات المضادة للأكسدة في الكركم، وقد يرتبط بدعم المناعة، وتنظيم الالتهابات، وتقليل الإجهاد التأكسدي. ويمكن استخدام الكركم في أطباق الكاري، والحساء، والصلصات وغيرها.

ويُعتقد أن تناوله مع الفلفل الأسود ومصدر للدهون يساعد الجسم على امتصاص الكركمين بصورة أفضل، مع ضرورة الحذر من الجرعات العالية لدى مستخدمي مميعات الدم، وبعض الأدوية.

الأوريغانو

يحتوي الأوريغانو على الفلافونويدات ومركبات مثل الثيمول والكارفاكرول، التي تمنحه خصائص مضادة للأكسدة. كما أظهرت أبحاث أن زيت الأوريغانو يمتلك خصائص مضادة لبعض الميكروبات والفطريات.

ويُعد استخدامه كتوابل في الطعام مناسبًا عادةً، بينما تحتاج المكملات، أو الزيوت المركزة، إلى مزيد من الحذر والإشراف.

الزنجبيل

يحتوي الزنجبيل الطازج والمطحون على مركبات ذات خصائص مضادة للأكسدة والالتهابات، وتشير أبحاث إلى إمكانية تأثيره في بعض المسارات المرتبطة بالالتهاب.

ويُعد الزنجبيل آمنًا عند استخدامه بالكميات المعتادة في الطعام، لكن الجرعات المرتفعة في صورة مكملات قد تسبب اضطرابات هضمية، أو تتداخل مع بعض الأدوية.