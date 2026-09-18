تقرير: خسائر بشرية أمريكية تتجاوز الأرقام الرسمية للبنتاغون خلال الحرب مع إيران

خبرني - كشف ستة مسؤولين أمريكيين مطلعين على بيانات داخلية للبنتاغون أن عدد القتلى من الخدمة العسكرية الأمريكية في الشرق الأوسط خلال حرب إيران يتجاوز الأرقام التي أعلنتها الوزارة رسمياً.

وقال خمسة من هؤلاء المسؤولين إن ما لا يقل عن 22 عسكرياً أمريكياً لقوا حتفهم، وهو ما يزيد بأربعة قتلى عن العدد المسجل حالياً في قاعدة بيانات البنتاغون العامة.

بينما قدّر مسؤول سادس مطلع على الملف أن عدد القتلى يصل إلى 23 عسكرياً.وتُظهر قاعدة البيانات المتاحة للعامة على موقع وزارة الحرب الأمريكية حالياً 18 قتيلاً فقط من أفراد الجيش منذ اندلاع الحرب في 28 فبراير الماضي.

وإلى جانب الخسائر في صفوف العسكريين النظاميين، لقي ثلاثة متعاقدين مدنيين أمريكيين يعملون في المنطقة حتفهم أيضاً منذ بدء العمليات القتالية، مما يرفع الحصيلة الإجمالية للأمريكيين الذين دفعوا أرواحهم ثمناً لهذا الصراع.

ويأتي هذا الكشف ليلقي الضوء على الفجوة بين الرواية الرسمية المعلنة والواقع الميداني، في وقت تشهد فيه المنطقة تصعيداً مستمراً، مما يثير تساؤلات حول شفافية البيانات العسكرية وإدارة التوقعات العامة بشأن التكلفة البشرية الحقيقية للحرب الممتدة.

وفي وقت سابق، اليوم الجمعة، أبلغت وزارة الحرب الأمريكية (البنتاغون) الكونغرس بأنها أنفقت 43.6 مليار دولار على العمليات المتعلقة بإيران حتى الآن.