*
السبت: 19 أيلول 2026
خبرني - ننقل لك أخبار الأردن والعالم بموثوقية وتميّز
  • الرئيسية
  • العالم
  • تقرير: خسائر بشرية أمريكية تتجاوز الأرقام الرسمية للبنتاغون خلال الحرب مع إيران

تقرير: خسائر بشرية أمريكية تتجاوز الأرقام الرسمية للبنتاغون خلال الحرب مع إيران

  • 18 أيلول 2026
  • 23:31
تقرير خسائر بشرية أمريكية تتجاوز الأرقام الرسمية للبنتاغون خلال الحرب مع إيران

خبرني - كشف ستة مسؤولين أمريكيين مطلعين على بيانات داخلية للبنتاغون أن عدد القتلى من الخدمة العسكرية الأمريكية في الشرق الأوسط خلال حرب إيران يتجاوز الأرقام التي أعلنتها الوزارة رسمياً.

وقال خمسة من هؤلاء المسؤولين إن ما لا يقل عن 22 عسكرياً أمريكياً لقوا حتفهم، وهو ما يزيد بأربعة قتلى عن العدد المسجل حالياً في قاعدة بيانات البنتاغون العامة.

بينما قدّر مسؤول سادس مطلع على الملف أن عدد القتلى يصل إلى 23 عسكرياً.وتُظهر قاعدة البيانات المتاحة للعامة على موقع وزارة الحرب الأمريكية حالياً 18 قتيلاً فقط من أفراد الجيش منذ اندلاع الحرب في 28 فبراير الماضي.

وإلى جانب الخسائر في صفوف العسكريين النظاميين، لقي ثلاثة متعاقدين مدنيين أمريكيين يعملون في المنطقة حتفهم أيضاً منذ بدء العمليات القتالية، مما يرفع الحصيلة الإجمالية للأمريكيين الذين دفعوا أرواحهم ثمناً لهذا الصراع.

ويأتي هذا الكشف ليلقي الضوء على الفجوة بين الرواية الرسمية المعلنة والواقع الميداني، في وقت تشهد فيه المنطقة تصعيداً مستمراً، مما يثير تساؤلات حول شفافية البيانات العسكرية وإدارة التوقعات العامة بشأن التكلفة البشرية الحقيقية للحرب الممتدة.

وفي وقت سابق، اليوم الجمعة، أبلغت وزارة الحرب الأمريكية (البنتاغون) الكونغرس بأنها أنفقت 43.6 مليار دولار على العمليات المتعلقة بإيران حتى الآن.

مواضيع قد تعجبك

الأخبار المتعلقة

نجل بايدن: إسرائيل سمحت بوقوع هجوم 7 أكتوبر لتنفيذ خططها في غزة
نجل بايدن: إسرائيل سمحت بوقوع هجوم 7 أكتوبر لتنفيذ خططها في غزة
  • 2026-09-18 23:22
بينها CNN.. ترمب يمنع 3 وسائل إعلام أميركية من دخول البيت الأبيض
بينها CNN.. ترمب يمنع 3 وسائل إعلام أميركية من دخول البيت الأبيض
  • 2026-09-18 22:44
الجيش اليمني يستعيد مواقع من الحوثيين غرب تعز
الجيش اليمني يستعيد مواقع من الحوثيين غرب تعز
  • 2026-09-18 22:18
دول الكاريبي تطالب بإدراج تعويضات العبودية على جدول أعمال قمة يحضرها الملك تشارلز
دول الكاريبي تطالب بإدراج تعويضات العبودية على جدول أعمال قمة يحضرها الملك تش...
  • 2026-09-18 22:15
تقرير عبري: الشرع يبني جيشا سوريا كبيرا.. والاصطدام مع إسرائيل «مسألة وقت» !
تقرير عبري: الشرع يبني جيشا سوريا كبيرا.. والاصطدام مع إسرائيل «مسألة وقت» !
  • 2026-09-18 21:51
إيطاليا تعلن تحريك سفن بحرية لحماية الملاحة في البحر الأحمر
إيطاليا تعلن تحريك سفن بحرية لحماية الملاحة في البحر الأحمر
  • 2026-09-18 21:40