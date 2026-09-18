نجل بايدن: إسرائيل سمحت بوقوع هجوم 7 أكتوبر لتنفيذ خططها في غزة

خبرني - طرح هانتر بايدن نجل الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن، نظرية مؤامرة تزعم أن إسرائيل سمحت عمدا بوقوع هجوم 7 أكتوبر 2023 ليكون ذريعة لتنفيذ خططها الخاصة في قطاع غزة.

وفي حديثه لإذاعة "LBC" في لندن، زعم بايدن أن إسرائيل "كانت تعلم عما سيقع في 7 أكتوبر وسمحت بحدوثه" للمضي قدما في خطة لم تكن لتفوز وتنال "الضوء الأخضر" لولا الحدث.

ولم تكن هناك أي أدلة تدعم مزاعم التواطؤ الإسرائيلي المتعمد، إذ أن التقارير التي أفادت بتجاهل القادة السياسيين والمسؤولين الأمنيين لمؤشرات التحذير لم تثبت وجود مؤامرة لتبرير القيام بمجزرة.

واستشهد بايدن بتقرير مثير للجدل نشرته صحيفة "هآرتس"، زعم أن رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة حذّر شخصيا بنيامين نتنياهو بشأن نوايا يحيى السنوار، زعيم حركة حماس.

واتهم بايدن نتنياهو بتلقي التحذير وعدم اتخاذ "أي إجراء بشأنه على الإطلاق". وكان نتنياهو قد نفى ما ورد في تقرير الصحيفة وهدد بمقاضاتها.

كما وصف بايدن الحرب اللاحقة في غزة بأنها "تُشبه الإبادة الجماعية"، مع إقراره بأن هذا المصطلح "مثقل بالدلالات".